Tugendhat, Löw-Beer i Arnoldova vila ožijí světlem. Zahrady zpřístupní zdarma

Čtvrt století letos uplyne od zapsání vily Tugendhat do seznamu světového dědictví UNESCO. A organizátoři akce Light up Tugendhat nadělí Brňanům dárek takřka světelný. Tento týden od pátku do neděle se jim otevřou zahrady nejen samotné unikátní stavby, ale i sousední Arnoldovy vily a vily Löw-Beer.
Každý večer od devíti hodin pak rozzáří brněnská Černá Pole světelné instalace a videomapping na fasádách všech tří památek. Akce je součástí festivalu Maraton hudby, který v Brně startuje právě dnes.
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Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu
Návštěvníci nemusejí čekat do setmění, pořadatelé jim vily otevřou již v deset hodin dopoledne, kdy v zahradách připraví kinetické a zrcadlové instalace, v interiérech pak doprovodný program představující další památky UNESCO, například archiv skladatele Leoše Janáčka či Mollovy mapové sbírky.
„Jde o poklady na území města Brna, o nichž se příliš neví,“ shrnuje ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá.
Prohlídky vily Tugendhat, stejně jako workshopy a komentované akce, jsou už vyprodané. Každopádně v technickém podlaží domu se skrývá připomínka dalšího výročí spojeného s brněnskou perlou architektury. Před 140 lety se narodil její tvůrce – architekt Ludwig Miese van der Rohe.
A výstava nazvaná Miese v obrazech přiblíží lidem způsob, jakým tento milovník skla a oceli přemýšlel nad navrhováním domů i mimo Evropu, například v americkém Chicagu.
Lidé si užijí i odpolední hudební program v režii festivalu Maraton hudby. Posluchače pobaví například energická zpěvačka Rozálie či hbitý swing kapely The Petersons.
Samotný Maraton odstartuje pozítří zahajovacím koncertem jazzových mistrů Paola Fresua či Omara Sosy. Chybět nebude ani letošní rezidenční umělec, kytarista Nguyen Le, který odehraje celkem tři koncerty, včetně závěrečného v neděli 9. srpna.
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Zahrady vil Tugendhat a Löw-Beer jsou znovu průchozí, stejně jako před válkou
Tóny folku, jazzu, rocku i romské muziky se rozezní nejen v ulicích, ale také v klubu Sono či v brněnských vodojemech. A v rámci Bezuličního buskingu se hudebníci stejně jako loni zabydlí ve venkovních pokojíčcích výtvarnice Kateřiny Šedé, z nichž jeden je letos právě ve stylu vily Tugendhat.
Slavnostní zahájení světelné projekce v rámci Light up Tugendhat startuje v pátek v devět hodin večer a stejně jako v následující dny potrvá do půlnoci, zahrady se uzavřou vždy až o hodinu později. Vstup do zahrad i do vil je zdarma.