„Na co osvětlení, vždyť nejsme kriminální Vídeň.“ Brno svítí v ulicích už 245 let

Od lojových kahánků přes plynové lampy až po stožáry, které dnes umí dobíjet elektromobily. Veřejné osvětlení patří k nejstarším městským službám a jeho historie v Brně překvapí nejen technickými prvenstvími, ale i příběhy lidí, kteří se o světlo v ulicích starali téměř dvě a půl století.
Ulice Brna se totiž poprvé rozsvítily v roce 1781, letos tedy přesně před 245 lety. Společnost Technické sítě Brno (TSB) připravila k tomuto výročí od 7. srpna v Křížové chodbě Nové radnice výstavu mapující vývoj veřejného osvětlení od počátků až po dnešní LED technologie včetně vizí do budoucnosti.
Od počátku zavedení veřejného osvětlení se brněnští lampáři potýkali s vandaly, kteří z luceren kradli olejové či lojové kahánky.