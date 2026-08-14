Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

V nejhorším stavu za posledních 40 let. Brněnské stromy extrémně trpí a usychají

Autor: ,
  10:49
Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně města Brna (VZMB) Jozefa Kasaly její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy podle něj trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Aby správci zeleně udrželi dřeviny při životě, zvýšili nasazení techniky i lidí na maximum.

A to i přes to, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí sedm cisteren, spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200 procent.

Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Vlivem přetrvávajících veder a sucha usychají stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
21 fotografií

Dopady současného počasí se na stromech projevují okamžitě, podle Kasaly však jde v tuto chvíli primárně o estetický problém. Zásadní podle něj bude, jak se stromy dokážou s tepelným šokem vyrovnat v dalším období.

„Nyní je to vizuální škoda, ale projeví se to až příští rok. Proléváme, co to dá, aby stromy přežily do příštího roku, aby polovina či celé stromy úplně neuschly,“ uvedl Kasala. Řekl, že na extrémní podmínky v ulicích jsou nejhůře adaptovány především starší a větší výsadby, zatímco semenáče z lesa zvládají situaci lépe.

Aby správci zeleně udrželi dřeviny při životě, zvýšili nasazení techniky i lidí na maximum. „Jezdí sedm skupin denně. Běžně to bývají čtyři skupiny pět až šest dní v týdnu,“ přiblížil ředitel. V terénu je tak denně sedm vozů, z nichž každé udělá průměrně čtyři otočky. Celkem tak do brněnských ulic denně dostanou okolo 40 metrů krychlových vody.

Rostoucí intenzita péče se tak výrazně odráží na celkové spotřebě vody. Zatímco na konci června byl nárůst oproti dlouhodobému průměru stoprocentní, v současných dnech je spotřeba ještě vyšší. „Oproti průměru minulých let spotřebujeme tak o 200 procent více vody,“ podotkl Kasala. Doplnil, že přesná čísla za letní měsíce budou k dispozici až po vyúčtování faktur.

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Zvýšené nároky na zálivku budou znamenat i vyšší finanční zátěž, VZMB však zatím o mimořádné navýšení rozpočtu radnici nepožádala. „Máme nějaké zisky z doplňkové činnosti. Na možném navýšení se ale s vedením města budeme domlouvat,“ uvedl šéf brněnské zeleně.

Kromě samotného kropení z cisteren využívají správci zeleně i další postupy, které mají stromům pomoci absorbovat alespoň minimální vlhkost. Samotné zavlažovací vaky podle Kasaly současné extrémy samy o sobě nespasí. „Snažíme se zlepšit půdní podmínky, a to nakypřením stromových míst. Kde to jde. Pomáhají i hloubkové injekce až do jednoho metru, prolití s přídavkem přírodních výluhů,“ dodal Kasala.

Doplnil, že cílem těchto aplikací není stimulace růstu, ale zvýšení celkové kondice a odolnosti stromů.

20. července 2026
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí. Jak dobře oblíbený seriál znáte?

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v roce 2006 během natáčení seriálu Četnické...

Letos je to 25 let od chvíle, kdy lidé mohli v televizi poprvé sledovat Četnické humoresky. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. Vedle známých tváří...

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli

Při nehodě na D1 zastavila jako jediná. Záchranáři jihomoravského kraje ocenili...

Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...

OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří

Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu...

Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny...

Další milník pro Urban Park v Brně. Začíná druhá etapa výstavby s 900 byty

Druhá etapa bytového komplexu Urban Park v brněnských Husovicích.

První etapa komplexu Urban Park zahrnující 246 bytů a pět obchodních jednotek roste aktuálně na Svitavském nábřeží v brněnských Husovicích. Developerská firma UDI Group se zároveň pouští do výstavby...

14. srpna 2026  14:07

První celoměstské hody v historii Brna, v centru se potkají krojovaní z 23 částí

Brno se o víkendu poprvé v historii dočká celoměstských hodů. Program začíná v...

Brno o víkendu poprvé v historii zažije celoměstské hody. Program začíná dnes ve 13 hodin na náměstí Svobody v centru města přípravou a ručním stavěním hodové máje. Od 15 hodin zahraje cimbálová...

14. srpna 2026  12:48

V nejhorším stavu za posledních 40 let. Brněnské stromy extrémně trpí a usychají

Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a...

Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně města Brna (VZMB) Jozefa Kasaly její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy podle něj trpí...

14. srpna 2026  10:49

Expozice na Špilberku přibližuje konec války, prostory zůstaly v původním stavu

Kurátor Michal Hančák v severní části kasemat na brněnském Špilberku, kde je i...

Na začátku druhé světové války si na Špilberku budoval wehrmacht kasárna. Na jejím konci tu mladí němečtí vojáci ve spěchu stavěli protiletecký kryt a schovávali se před bombami. Nedokončené prostory...

14. srpna 2026  10:03

Dobrej hit vždycky potěší, hlásí tvrďák v defenzivě brněnské Komety Nedomlel

Obránce hokejové Komety Brno Richard Nedomlel (5. srpna 2026)

V extralize vystřídal sedm klubů a v minulosti patřil mezi neoblíbené soupeře Komety. Teď má třiatřicetiletý obránce Richard Nedomlel svůj důraz i obětavé blokování střel nabídnout právě Brnu. „Každý...

14. srpna 2026  9:37

Práci u hranic se Slovenskem hledají lidé složitě, firmy sem teď přináší stovky míst

ilustrační snímek

Po místech, kde by investoři mohli stavět nové průmyslové a logistické haly či areály je v rámci jižní Moravy v současnosti stále vysoká poptávka. Mezi vedením obcí i jejich obyvateli jde však...

14. srpna 2026

Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř

Soutěž
Pohled do záhonu na začátku června

Není to zahrada založená podle pravítka, ani se nesnaží působit dokonale upraveným dojmem, popisuje milované zelené království v jihomoravské obci čtenář Matěj.

14. srpna 2026

Vlak v brněnských Židenicích srazil a zabil člověka. Provoz hodinu stál

ilustrační snímek

V brněnských Židenicích došlo ve čtvrtek kolem 16. hodiny k tragické události. Vlak tam srazil a zabil člověka. Incident popsala mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.

13. srpna 2026  20:50

Exprimátor Brna chtěl do voleb spojit víc stran, teď hrozí, že sám opět pohoří

Petr Vokřál (uprostřed) povede v komunálních volbách v Brně hnutí Přísaha....

Jednu společnou integrující kandidátku plánoval vytvořit bývalý primátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál. Nechtěl, aby vedle sebe kandidovalo více menších a nových sdružení, u nichž se mohou hlasy...

13. srpna 2026  16:06

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

13. srpna 2026  15:58

Dvouletá dívka se ztratila v kukuřičném poli, pátrací vrtulník ji rozplakal

Policie pátrala na Vyškovsku po ztraceném děvčeti v kukuřičném poli. (srpen...

Ztratit se ve vysoké kukuřici může klidně dospělý člověk, natož dvouleté děvče. Právě takto stará dívka vběhla na Vyškovsku do pole mezi klasy a její babička, s níž byla na procházce se ztratila z...

13. srpna 2026  11:45

Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce

Premium
Justiční areál v Brně

Za úplatky rychleji k městskému bytu. Takhle to chodilo na bytovém odboru v městské části Brno-Řečkovice, když mu vládl Ivan Melichar. Právě toho společně s dalšími kriminalisté před dvěma roky...

13. srpna 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×