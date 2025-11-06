Popularita vánočních trhů v Brně se každým rokem zvyšuje, za adventní atmosférou sem míří stovky tisíc návštěvníků. Minulý rok k tomu přispěl i titul Evropského hlavního města Vánoc. Pro letošek pak organizátoři už tak bohatou nabídku ještě rozšířili.
Kdy jsou vánoční trhy v Brně?
- 14. listopadu až 31. prosince 2025
- Program společně s trhy začne v pátek 14. listopadu na Zelném trhu, Moravském náměstí a v části náměstí Svobody. Zbytek lokalit, tedy Dominikánské náměstí, nádvoří Staré radnice a centrální část náměstí Svobody ožije 21. listopadu.
- Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody se mohou lidé přijít podívat v pátek 21. listopadu v 17 hodin. Letošním stromem bude dvacetimetrová jedle bělokorá, která asi 80 let rostla v polesí Habrůvka na Blanensku. Městu ji věnovala Mendelova univerzita v Brně. V 18 hodin následuje rozsvícení vánočního stromu na Zelném trhu, v 19 hodin pak na Moravském náměstí u Jošta.
- Otevírací doba stánků se může u různých prodejců lišit, zpravidla trvá od 10 do 20 až 22 hodin, a to podle zájmu lidí. Podle potřeby ji lze prodloužit až do půlnoci. Trhovci budou prodávat do 23. prosince, na Zelném trhu a Moravském náměstí mohou mít otevřeno dle svého uvážení až do 31. prosince.
- Vyhlídkové kolo, vánoční expres, světelná stezka a dětská dílnička budou v provozu každý den do konce roku. Kluziště na Moravském náměstí se otevře 28. listopadu, přístup na něj budou mít lidé pravděpodobně až do konce února.
- Vánoční festival zlozvyků na Římském náměstí spustí program 4. prosince a ukončí jej na Štědrý den.
Kde jsou vánoční trhy v Brně?
- Prodejní stánky a v drtivé většině i hlavní program budou na náměstí Svobody, Moravském náměstí u Jošta, Dominikánském náměstí a Zelném trhu. Gourmet stánky se budou nacházet na nádvoří Staré radnice.
- Na ulici Bašty se rozzáří světelná instalace.
- Vánoční festival zlozvyků mohou lidé navštívit na Římském náměstí.
- Horkovzdušný balon zakotví na piazzettě před Janáčkovým divadlem.
- Kluziště a vyhlídkové kolo budou tradičně v parku na Moravském náměstí.
Program vánočních trhů v Brně
- Pestrý sortiment – dárky, horké nápoje, řemeslné výrobky, tradiční české dobroty i chutě z celého světa
- Gourmet Vánoce na nádvoří staré Radnice – netradiční nabídka vybraných gastro podniků
- Vánoční festival zlozvyků – stezka, která láká na odpočinek od vánočního konzumu
- Vyhlídkové kolo – nezapomenutelný pohled na rozzářené Brno z výšky
- Ledové kluziště – bruslení každý den
- Dětské vesničky, dílnička, slámová hora i dětská šalinka – zábava pro nejmenší
- Zimní kino – promítání oblíbených českých i zahraničních filmů
- Vánoční expres – vánočně laděná jízda minibusem po historickém centru
- Světelná stezka – více než 60 světelných objektů na téma Tři oříšky pro Popelku
- Daruj kelímek a charitativní stánky – dobročinnost jako hlavní téma Vánoc
- Silvestr na Zelném trhu – oslava nového roku s programem a vystoupením
- Mezi hlavní kulturní hvězdy letošního adventu patří Jelen, Monkey Business, Sebastian, Slza a No name. Vystoupí také Vesna, Berenika Kohoutová, Mutanti hledaj východisko nebo Lake Malawi. 15. listopadu se bude konat karaoke show pro veřejnost. Na návštěvníky čeká i řada vystoupení regionálních souborů, program se ještě upřesní.
Novinky vánočních trhů v Brně
- Lidé si mohou stáhnout aplikaci Vánoce Brno, která nabídne mapy, program i novinky. Navíc v ní mohou soutěžit o řadu cen, jednou z nich je vyhlídka z horkovzdušného balonu, který bude ukotven před Janáčkovým divadlem. Do výšky asi 25 metrů se vznese každou sobotu, lístky na něj mimo soutěž sehnat nelze.
- Mezi novinky patří i vánoční maskoti v ulicích, stánek s vyhlídkovou terasou a několik fotopointů, mezi nimiž bude velký nafukovací plecháček, brněnský drak i replika horkovzdušného balonu s pravým pleteným košem.
- Oblíbené vratné kelímky organizátoři doplnili o dalších deset motivů s brněnským drakem.
Kde zaparkovat a jak se na vánoční trhy dostat
- Pro parkování v centru města je ideální využít parkovací dům Domini park s vjezdem z ulice Husova. Nabízí 367 míst, cena za jednu hodinu stání činí ve všední dny 50 korun, o víkendu a přes noc 40. Nedaleko je i podzemní parkoviště Velký Špalíček se 108 místy, sazba za parkování je stejná. Oba domy jsou v těsné blízkosti trhů.
- Levnější variantou je podzemní parkoviště u Janáčkova divadla. To nabízí 400 míst, cena za parkování činí přes den 30 korun za hodinu. I odtud se lze na trhy dostat do několika minut.
- V blízkosti se nachází i parkovací dům Academy park na Veveří, Pinki park pod Denisovými sady nebo River park u Poříčí. Odtud lze na trhy dojet hromadnou dopravou, případně dojít delší procházkou. V okolí centra se nachází modrá parkovací zóna B, která je o víkendech zadarmo.
- Kdo jede MHD, může vystoupit na zastávce Česká, Moravské náměstí či Malinovského náměstí, odkud se jednoduše dostane do centra dění. Využít lze i zastávku Šilingrovo náměstí nedaleko Zelného trhu či Hlavní nádraží a Nové sady pro procházku světelnou stezkou na ulici Bašty.
- Kdo přijede do Brna autobusem či vlakem, dostane se z hlavního nádraží k trhům po Masarykově ulici do pěti minut. Využít lze také tramvaj, konkrétně linky 1, 10 či 12, které směřují na zastávky Moravské náměstí a Česká.