Peníze ani projekt Brno nemá, část územního plánu tedy neplatí, rozhodl soud

Autor: ,
  14:38
Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Tentokrát jde o území v okolí Mendlova náměstí mezi Václavskou a Hybešovou ulicí a Fakultní nemocnicí u svaté Anny. Podle soudu město dostatečně nevypořádalo námitky vlastníka tamních nemovitostí a nepřiměřeně zasáhlo do jeho vlastnických práv.
foto: Jan Vlach, MAFRA

Už v únoru zrušil Nejvyšší správní soud část územního plánu, která upravovala využití lokality za Lužánkami, kde byl v minulosti hokejový stadion. V tomto případě se město nevypořádalo s námitkami muže ze sousedství, kterému se nelíbilo, že by zde měla být umožněna z jeho pohledu masivní výstavba.

Stejný problém má v okolí Mendlova náměstí firma Oltec. Ta dlouhodobě namítá, že plánované dopravní změny prakticky znemožňují rozvoj jejího areálu a fakticky vytvářejí stavební uzávěru.

Jádrem sporu jsou dva plánované takzvané průrazy, tedy prodloužení Hybešovy a Ypsilantiho ulice směrem k Mendlovu náměstí. Hybešova by se podle plánu narovnala a nově by ústila přímo do náměstí, podobně by se prodloužila i Ypsilantiho ulice z jižní strany.

Tyto záměry přitom nejsou nové. Objevily se už v územním plánu z roku 1994. Za více než třicet let se je ale městu nepodařilo připravit ani realizovat. Investiční odbor magistrátu navíc v roce 2024 uvedl, že současná podoba území je finální minimálně na další desetiletí.

Právě to bylo jedním z hlavních argumentů společnosti Oltec. Podle ní město desítky let blokuje využití pozemků, aniž by samo podnikalo konkrétní kroky k realizaci plánovaných změn.

Firma zároveň upozorňovala, že průrazy by rozdělily její areál na několik oddělených částí a výrazně znehodnotily tamní nemovitosti. Zároveň podle ní územní plán nelogicky přičlenil část nemovitostí Oltecu ke stabilizované ploše nemocničního areálu.

Soud žalobě vyhověl. „Rozhodnutí o námitkách a připomínkách bylo nepřezkoumatelné, město se s nimi podle soudu nevypořádalo vůbec nebo jen obecnou frází bez zohlednění podstaty argumentace. Odvolání se na územní plán z roku 1994 je nedostatečné, uvedl soud.

„Omezení vlastnického práva trvá více než 30 let. Za tuto dobu však odpůrce nepřistoupil k realizaci předmětného záměru a ani nepodnikl jakékoliv kroky k přípravě,“ stojí v rozsudku.

Soud zároveň upozornil, že Brno nemá podle dosavadního postupu ani připravené finance či konkrétní plán, jak změny v lokalitě uskutečnit, přesto stejné omezení znovu promítlo i do nového územního plánu.

