Každý den vyráží pan Kristián z brněnské ubytovny do zaměstnání, kde se podílí na údržbě a úklidu veřejných prostranství ve městě. Bydlení přitom nemá jen přechodné, žije tam spokojeně už bezmála rok. Jeho cesta k ubytovně vedla přes noclehárnu, azylový dům i tréninkový byt Armády spásy. Se sociálními pracovníky aktivně spolupracoval a dlouhodobě si podával žádosti o obecní byt. Když nakonec tuto možnost přece jen získal, stejně se ji rozhodl nevyužít.
Cílem je vytvořit klidné prostředí především pro pracující lidi, seniory nebo páry, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Zaměstnaní jednoduše přinášejí méně problémů než ti závislí na dávkách.