Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

Tragédie se odehrála v sobotu v městské části Brno-Tuřany. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by se na činu podílel někdo další a pracuje s verzí vraždy a následné sebevraždy.
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„Patrně dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru vyústily ve vraždu padesátileté ženy a následnou sebevraždu jejího jednapadesátiletého druha. Vzhledem k tomu, že dosud nic nenasvědčuje tomu, že se v místě konfliktu nacházela další osoba, bude případ s největší pravděpodobností odložen,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Mluvčí doplnila, že žena podlehla bodnořezným poraněním. Muže policisté nalezli oběšeného.