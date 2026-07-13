Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

Autor:
  13:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové problémy. Protože nic nenasvědčuje účasti další osoby, případ s největší pravděpodobností odloží.

Tragédie se odehrála v sobotu v městské části Brno-Tuřany. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by se na činu podílel někdo další a pracuje s verzí vraždy a následné sebevraždy.

Tři mrtví u cyklostezky. Kriminalisté: Možná dvojnásobná vražda a sebevražda

„Patrně dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru vyústily ve vraždu padesátileté ženy a následnou sebevraždu jejího jednapadesátiletého druha. Vzhledem k tomu, že dosud nic nenasvědčuje tomu, že se v místě konfliktu nacházela další osoba, bude případ s největší pravděpodobností odložen,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Mluvčí doplnila, že žena podlehla bodnořezným poraněním. Muže policisté nalezli oběšeného.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové

Hasiči zasahovali u požáru v Brně-Bystrci. (6. července 2026)

Hasiči v pondělí dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na...

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

ilustrační snímek

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...

13. července 2026  13:14

Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty

Chytali jsme jak klasickou tak vertikální přívlačí. Klasika ale jednoznačně...

Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...

13. července 2026  11:34

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

13. července 2026

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí

Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...

Více než 200 tisíc lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák Moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Jen skupiny turistů jsou někdy příliš...

13. července 2026  6:31

Děti jsou houby. A sbor jim nahrazuje logopedii, říká brněnská sbormistryně

Deset let působí na scéně brněnský dětský sbor Bystroušek. Má i dva přípravné...

Před deseti lety začínala s patnácti dětmi v mateřské škole. Dnes vede Eva Kalousková dětský sbor Bystroušek, který sdružuje okolo 140 zpěváků a patří k výrazným brněnským souborům. Nedávné ocenění z...

12. července 2026  11:24

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  12. 7. 9:56

Auta, vedro, rock’n’roll: Veteranfestu ve Slavkově vybrali termín na letišti

Aero 662 (1932)

Poslední červnová sobota už více než tři desetiletí patří ve Slavkově u Brna příznivcům historických automobilů a motocyklů. Ani letošní ročník Veteranfestu nebyl výjimkou. Přestože jej výrazně...

12. července 2026

Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na...

11. července 2026  18:44

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

11. července 2026  11:14

Vyprahlá jižní Morava se zmítá v požárech, zlepšení situace je v nedohlednu

Jižní Morava se kvůli vedrům potýká s enormním množstvím požárů. Hasiči...

Jihomoravští hasiči v posledních dnech téměř nepřetržitě přejíždějí od jednoho požáru ke druhému. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vysokým teplotám a větru přibývá hlavně požárů polí a lesů. Výstraha...

10. července 2026  15:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bránu brněnského nováčka obsadí zřejmě Stoppen. Kde Artis vezme kladivo na hrot?

Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen inkasuje žlutou kartu za zdržování hry poté,...

Není čas, zato možností hromada. Fotbalový Artis Brno po administrativním postupu hledá zapomenuté klenoty na trhu a navyšuje své šance, aby mohl zdárně sekundovat prvoligovým soupeřům.

10. července 2026  13:28

Brno chce sportoviště za Anthroposem, výstavbu brzdí spor o kanalizaci

V sousedství Pavilonu Anthropos v pisáreckém parku se nachází zanedbaný...

Nová sportoviště za Anthroposem se po letech příprav stále neposouvají k realizaci. Brno už před lety převzalo pozemky od ministerstva obrany za slib, že tam vybuduje vyžití pro občany, stavět ale...

10. července 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.