Brno chce vypudit těžká auta z centra pomocí poplatků, naráží však na právo

„Zatím se stále prověřuje, jakým legálním způsobem by mohla být regulace nadměrných vozidel nastavena,“ informuje Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu. Zkrátka minulá prohlášení politiků byla taková, že v praxi je nelze realizovat.

Brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) to mrzí a považuje to za svůj rest, který se mu dosud nepodařilo splnit. „My jsme si mysleli, že to spustíme, ale nastaly problémy. Právníci tam pořád něco studují,“ uvádí.

Původně totiž na magistrátu plánovali, že budou vydávat povolení vždy na měsíc, půl roku či rok, a navíc odstupňují výši poplatku podle hmotnosti vozidla – tedy čím bude těžší, tím budou majitelé aut platit vyšší částku.

Jenže pak začali zjišťovat, že některým držitelům vjezdového oprávnění, které je dnes zdarma, by stačilo vystavit třeba povolení vždy jen na jeden den v týdnu či měsíci, kdy do centra pravidelně vjíždí, a nepotřebují platit tisícikorunové sumy za to, že tam většinu času vlastně nejsou.

„Když jsme si ale spočítali náklady na vyřízení takového jednorázového povolení a poplatku, je ta administrace mnohonásobně vyšší než samotný poplatek,“ vysvětluje Kratochvíl. Jednorázový poplatek daný zákonem může být totiž maximálně 200 korun,

Možností je nízkoemisní zóna

Proto se prý teď Brno ptá ministerstva dopravy, jestli tento poplatek nemůže stanovit alespoň ve výši nákladů na vyřízení u těchto jednorázových povolenek, tedy aby na nich ještě neprodělávalo. Na ministerstvu ale o ničem nevědí. „Nemám informaci o tom, že by s námi o tomto ze strany Brna někdo jednal. Poplatkový zákon má navíc na starosti ministerstvo financí,“ podotýká mluvčí resortu František Jemelka.

Podle něj má Brno ještě možnost umístit na vjezdu do centra značku o nízkoemisní zóně. „Tam pak mohou vjíždět jen patřičně označená auta, se zelenou plaketou za 90 korun na skle auta, která je známá například z Německa,“ doplňuje mluvčí. Emise je pak podle něj ještě možné regulovat poplatkem za parkování.

Důvod omezení, které se mělo stát prvním takovým v Česku, byl jednoduchý. Brno už nechce, aby rozměrná a těžká auta ničila dlažbu ve středu města. Brněnské komunikace totiž do oprav každý rok nasypou miliony korun.

Nejinak tomu bylo i letos. Na kompletní předláždění se vrhli zaměstnanci této městské firmy na Mozartově a Běhounské. Dohromady to bylo téměř 3,5 milionu korun.

„Lokálních oprav bylo mnohem více, za zhruba 4,5 milionu korun. Šlo o poničená místa v ulici Joštova, Zámečnická, Masarykova, na Zelném trhu, Šilingrově i Dominikánském náměstí,“ vyjmenovala mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

I v příštím roce počítají s tím, že dají na lokální opravy poničené dlažby zhruba pět milionů. „Až čas ale ukáže, jaká částka bude skutečně potřeba,“ nevyloučila mluvčí ani vyšší sumu.

Kratochvíl chce vše připravit tak, aby zastupitelé na své lednové schůzi mohli schválit příslušnou vyhlášku. Odkdy přesně však bude regulace skutečně platit, zatím nesdělil.

Regulace se zpožďuje i u koloběžek

Nejsou to jen těžká auta, která měla od začátku září potkat větší regulace v centru Brna. Podobně mluvili politici také o sdílených elektrických koloběžkách, které si Brňané půjčují od zhruba tří provozovatelů ve městě. Návrh řešení přísnější regulace se stále řeší.

„V blízké době bychom to měli projednávat na poradě vedení. V podstatě to bude regulace formou tržního řádu, kdy si také zájemce pronajme místo na stánek na veřejném prostranství a platí za něj,“ popisuje radní pro dopravu Kratochvíl.

I jednotliví provozovatelé by tak platili paušální sumu za to, že v ulicích jsou odstavená jejich vozítka. Zatím Kratochvíl neřekl, jak velká to bude částka.

„Diskutujeme ještě o tom, že bychom zregulovali noční ježdění, že by se nemohlo jezdit v časech od 22 hodin večer do pěti do rána dalšího dne,“ doplnil radní, který by s takovým omezením souhlasil, aby na koloběžkách nejezdili lidé pod vlivem alkoholu z hospody. „I z hlediska bezpečnosti by to podle mě mělo být zavedeno,“ dodal.

Pravidla už podle Kratochvíla budou brzy připravena, dolaďují se jen poslední detaily. Zároveň ale říká, že je relativně dost času na jejich schválení, protože další sezona, kdy lidé znovu začnou využívat koloběžky, přijde až s jarními měsíci.