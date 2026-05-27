Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na brněnském Manhattanu může k trojčatům přibýt další trojice mrakodrapů

Oldřich Haluza
  5:51
Místo parkoviště další mrakodrap? Brněnské komunikace chtějí prověřit možnost nové věže u Šumavské, která by doplnila současné i plánované výškové budovy. Zatímco městská firma mluví o lepším využití lukrativního území, radnice Brna-střed záměr kritizuje kvůli dopravě i zásahu do veřejného prostoru.

Od loňského léta slouží řidičům v Brně parkovací dům na rohu Veveří a Šumavské ulice v sousedství tří výškových budov. Využívají i nové odstavné plochy v okolí, místo na nároží zútulňuje prostranství s vodním prvkem a zelení.

Část venkovního parkoviště podél Šumavské však nemusí v tomto stavu zůstat trvale. Plochy se totiž týká aktuálně prověřovaná změna územního plánu města, jež by tam umožnila postavit další věž. Dohromady by tak v lokalitě „brněnského Manhattanu“ mohlo být až šest mrakodrapů, protože soukromý vlastník Šumavská tower chystá k současným třem věžákům, přezdívaným trojčata, další dva.

Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)
Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)
Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)
Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)
10 fotografií

Myšlenka na změnu územního plánu vzešla od městské firmy Brněnské komunikace (BKOM), pod niž spadají parkovací dům i odstavné plochy. Z jejího pohledu by se parkoviště dalo „vytěžit“ víc a nemuselo by zůstat jen při něm. Jedná se o pozemky města.

„Úprava má za cíl zvýšení intenzity využití plochy veřejného občanského vybavení změnou výškové úrovně, jež umožní dotvoření kompozice budov v bezprostředním okolí. Výška tří stávajících a dalšího stavebně povoleného objektu soukromého investora se pohybuje v rozmezí 67 až 90 metrů. Charakter lokality, napojení na městskou hromadnou dopravu a dostupnost všech vhodných funkcí a služeb v bezprostředním okolí je vhodným předpokladem pro kladné vyhodnocení této změny,“ uvádí mluvčí BKOM Jaroslava Bílá.

Jak na výškové budovy v Brně?

Možnosti dalšího využití lokality momentálně posuzují pracovníci kanceláře městského architekta, a to nejen v lokálním, ale v širším, celoměstském kontextu. „Vedle změny územního plánu pořizujeme i studii výškového zónování celého města. Ta má mimo jiné prověřit vhodnost umisťování výškových staveb a jejich vliv na panorama Brna z větší dálky a stanovit koncepční podmínky pro další rozvoj takové zástavby,“ podotýká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

O konkrétním využití uvažovaného věžáku vedle parkovacího domu není v tuto chvíli jasno. Mluví se o kancelářích magistrátu, přestože město chystá novou budovu v Benešově ulici, kam by se mohl postupně nastěhovat celý úřad.

Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)

„Šumavská by se dala využít, když budou potřeba další kapacity pro magistrát nebo třeba pro příspěvkové organizace,“ upřesňuje předseda představenstva BKOM David Grund (ODS) s tím, že teoretické úvahy míří právě směrem k veřejné správě.

Zároveň zdůrazňuje, že prověřovaná změna územního plánu je první krok v možném uskutečnění myšlenky další věže a nic dalšího zatím nebylo podniknuto. Není tak dosud známá třeba ani výška mrakodrapu nebo počet jeho pater. „Pokud při prověřování dojdeme k závěru, že myšlenka dává smysl, můžeme se bavit dál. Rozhodně nechceme nic tlačit na sílu, ale postupovat v koordinaci se všemi úřady a aktéry,“ poznamenává Grund.

Proti nápadu se už od počátku postavila radnice Brna-střed, na jejímž území by uvažovaná věž vznikla. Prozatím se vyjádřila negativně k zadání změny územního plánu.

Stopka pro mrakodrap v Brně. Úřad povýšil ochranu stromů nad zájmy developera

„Stávající výškové budovy A, B a C neboli trojčata či také Chepos představují významnou architektonickou dominantu této lokality. Zatímco další už povolené budovy D a E s nimi využívají společnou podnož a kompozičně tvoří jednotný celek, šestý výškový objekt by byl nevhodně umístěn jako solitér a vedl by k dalšímu dopravnímu zatížení území. V zadání změny je navíc nesprávně uvedeno, že by mělo jít o pátou věž,“ poukazuje starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt. Vadí mu také, že by nová dominanta vznikla na poměrně malém území a na úkor veřejných prostranství.

Sousední Žabovřesky s jejím možným vznikem podle starosty Filipa Ledera (KDU-ČSL) problém nemají, protože auta z ní by mířila do Veveří, případně Hrnčířské, tedy opačným směrem od městské části. „Obáváme se však dalších věží připravovaných soukromým investorem, protože doprava by ústila do vytížené křižovatky Šumavské a ulice Pod Kaštany. Její kapacita je už dnes víceméně naplněna, hrozilo by ucpání,“ varuje Leder.

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Vlastník Šumavská tower aktuálně drží povolení pro třináctipatrovou administrativní budovu E vysokou 60 metrů a územní rozhodnutí pro dvacetipodlažní objekt D s výškou 90 metrů, pro nějž taktéž požádal o povolení. „Éčko“ má být přístavbou další části obchodní galerie. Její úvodní část už lidem slouží několik let, do druhé se dělníci pustí v příštích měsících, jak developer potvrdil redakci MF DNES. Více nechtěl aktuální plány komentovat.

Budova E u Šumavské by mohla vzniknout právě až po dokončení druhé etapy galerie, s níž má společné povolení. „Existuje možnost, že investor požádá o částečnou kolaudaci ucelené části galerie, která musí být schopna samostatného provozu,“ zdůvodňuje Mencl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Sudetský sjezd: odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Pouť smíření došla do Brna na sjezd sudetských Němců. Čekali tu na ni odpůrci

Shomáždění sudetských Němců u gymnázia v Brně. (23. května 2026)

Asi tisícovka lidí prošla Pouť smíření z Pohořelic do Brna, kterým si připomněla násilné vyhnání německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Pietního aktu na začátku pochodu se zúčastnili i...

Platí hypotéku na dům, který zbourali jako černou stavbu. Pár se chce soudit

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Velká hromada suti a vedle ní odstavený bagr. To je vše, co zbylo z domu rodiny Sklenářových v Dobšicích na Znojemsku. Budovu úřady označily za černou stavbu a nařídily demolici. Přestože proti...

Na brněnském Manhattanu může k trojčatům přibýt další trojice mrakodrapů

Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat,...

Místo parkoviště další mrakodrap? Brněnské komunikace chtějí prověřit možnost nové věže u Šumavské, která by doplnila současné i plánované výškové budovy. Zatímco městská firma mluví o lepším využití...

27. května 2026  5:51

Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu...

26. května 2026  15:34,  aktualizováno  20:39

V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence...

Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil nabízenou péči o nové Centrum onkologické prevence. Zařízení vybavené moderními technologiemi včetně umělé inteligence má posílit screening, včasný záchyt...

26. května 2026  11:08,  aktualizováno  15:48

Šéf Moravského zemského hnutí končí, kvůli polití Benešovy sochy červenou barvou

Pavel Trčala (vpravo) se před dvěma roky podílel i na přelepení nelegálních...

Pavel Trčala odchází z funkce předsedy Moravského zemského hnutí, postu se vzdal i předseda revizní komise Zdeněk Albrecht. Reagují tak na to, že členové hnutí minulý týden nabarvili ruce sochy...

26. května 2026  15:17

Po Raje veterináři v Hodoníně uspali i Igora. Ussurijští tygři zde končí

Pár tygrů ussurijských ve výběhu hodonínské zoo. Samice Raja je na archivním...

Hodonínská zoo během několika měsíců přišla o oba tygry ussurijské. Po samici Raje museli veterináři utratit také samce Igora, kterého postihlo vážné nádorové onemocnění. Zahrada nyní jedná o získání...

26. května 2026  13:10

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

26. května 2026  10:27

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout...

26. května 2026  9:59

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.

Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně...

26. května 2026  5:43

Prokletí domácích palubovek prolomeno. V pátém duelu Pardubice zdolaly Brno

Momentka z pátého semifinále mezi Pardubicemi a Brnem.

Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále Maxa NBL nad brněnskými obhájci stříbrných medailí 3:2 na zápasy. Stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma, páté utkání vyhráli 90:75. K třetímu...

25. května 2026  20:11,  aktualizováno  23:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

V Brně posílili páteřní tramvaj, osekání MHD odneslo sídliště bez spojů do centra

Brno postupně nasazuje do provozu nové kloubové trolejbusy. Do konce roku jich...

Přímé spojení s centrem města chybí dlouhodobě obyvatelům brněnského sídliště Vinohrady. Protože tam nejezdí tramvaj, musejí se spoléhat na autobusy a trolejbusy. Dopravní podnik města Brna (DPMB)...

25. května 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.