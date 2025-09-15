V centru Brna jsou slyšet výstřely. Jde o taktické cvičení, uklidňuje policie

„V centru Brna, především poblíž Janáčkova divadla, se nyní pohybuje větší množství policejních hlídek a techniky,“ uvedla policie v pondělí krátce před sedmou hodinou.
„V budově se pohybuje aktivní střelec a jsou slyšet výstřely, jedná se ale o taktické cvičení a občanům nehrozí nebezpečí,“ dodala v upozornění.
Upřesnila, že kolemjdoucí a řidiči se mají řídit pokyny policistů. V některých ulicích je omezený průjezd i průchod. „Nevyžadujte vstup do prostoru, který, byť se jedná o cvičení, může být nebezpečný,“ uzavřela policie.
Janáčkovo divadlo
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz