Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Jiří Černý
  16:59
Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl ji obutou na veřejnosti. Tenisky byly navíc upravené na zakázku a nesly unikátní nápis, podle kterého je jejich majitel bezpečně poznal. Pachateli hrozí za přestupek pokuta až padesát tisíc korun.

Na služebnu městské policie přišel třicetiletý muž oznámit, že mu někdo přes noc odnesl z chodby bytového domu bílé boty vyrobené na míru. Kromě specifického vzhledu měly i krátký personalizovaný nápis, díky němuž byly snadno rozpoznatelné.

„Při prověřování případu vyšlo najevo, že hlídka městské policie v noci na stejné adrese řešila muže polehávajícího u výtahu. Tehdy se ale nikdo po žádných ztracených věcech nesháněl a dotyčný si podle všeho nic neodnášel,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci si následně vybavili padesátiletého muže, kterého znali kvůli dřívějším drobným krádežím. Během dne ho hlídka zahlédla na lavičce před obchodním centrem na náměstí 28. dubna. Na první pohled bylo jasné, že má na nohou bílé boty odpovídající popisu od okradeného muže.

Drzý plán pro krádež whiskey. Zloději si oblékli reflexní bundy ochranky

Nejprve tvrdil, že obuv patří jemu. Když ho ale strážníci upozornili, že jde o zakázkově upravený pár s unikátním označením, přiznal, že boty ukradl. „Nakonec se musel zout a strážníci přivolali právoplatného majitele. Ten své boty v hodnotě kolem pěti tisíc korun okamžitě poznal. Padesátníkovi tak teď hrozí pokuta až 50 tisíc korun,“ dodal Ghanem.

„Nevyšlo to, no. Ale jsou pěkné ty tenisky,“ prohodil zloděj smířeně se svým kamarádem na lavičce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Horních Heršpicích uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou...

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Nevyšlo to, no. Zloděje brněnští strážníci vyzuli z ukradených tenisek

Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl...

15. května 2026  16:59

Prodával stejné jachty dokola. Soud poslal podnikatele na 7,5 roku za mříže

ilustrační snímek

Některé jachty prodával opakovaně různým lidem, jiné zatěžoval zástavami a kupujícím to zatajoval. Dokumenty k lodím padělal. Krajský soud v Brně poslal slovenského podnikatele Igora Krajčoviče za...

15. května 2026  16:58

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:50

Třípokoják za hubičku v Brně? Tři tisíce jsou mimo realitu, konstatoval soud

Premium
Městská část Brno-Vinohrady je ikonická vysokými panelovými domy.

Manželé v městském bytě na brněnských Vinohradech platili za třípokojový byt necelé tři tisíce, ušetřené peníze vložili do soudního sporu o zachování takového nájmu. Neúspěšně. Odvolací soud nyní...

15. května 2026

Juroška přesunu o ligu níž nelituje. O Brnu říká: V kabině není žádný rušivý element

Jan Juroška z brněnské Zbrojovky běží s balonem kolem soupeřů z Artisu.

Po kapitánovi Stanislavu Hofmannovi je nejzkušenějším v kádru. Pravý bek Jan Juroška má doma svůj dres národního týmu, který ale nikdy neoblékl, a v pomyslném kariérním šuplíku 170 startů v první...

15. května 2026  11:50

Mladí už nepili, tak paříme dál jinde. Taneční Perpetuum v Brně ztichlo

Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz.

Legendární brněnský klub Perpetuum po pětadvaceti letech skončil. Podle majitele Davida Vaška se proměnil způsob noční zábavy i chování mladé generace. „Mladí už tolik nepijí, radši volí venkovní...

15. května 2026  11:24

Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu

Dvě akce s mimořádnou pozorností se v jednu chvíli sejdou na brněnském výstavišti. Příští víkend se zde uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který v posledních týdnech štěpí nejen...

15. května 2026  5:02

KVÍZ: Do temnot jeskyní. Znáte tajemství a rekordy Moravského krasu?

Jeskynní potápěči České speleologické společnosti Petr Chmel, Radek Nejezchleb...

Punkevní jeskyně, Macocha, Býčí skála... Pojmů, které vystihují nejvýznamnější jeskynní oblast Česka Moravský kras, je celá řada. Prověřte si v našem kvízu, jak se v téhle unikátní lokalitě vyznáte.

vydáno 15. května 2026

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

14. května 2026  16:04,  aktualizováno  19:33

Soud v případu vydání knihy zpochybňující holokaust zrušil zprošťující rozsudek

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

Odvolací Krajský soud v Brně v případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, zrušil zprošťující rozsudek městského soudu. Ten se tak věcí bude muset...

14. května 2026  14:27

V centru Brna měnili výsuvné sloupky, nově na pokyn hasičů zajedou do země

Na patnácti místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky...

Na patnácti místech v historickém centru Brna se měnily výsuvné sloupky omezující vjezd na pěší zónu. Novinkou je vybavení, díky němuž auta hasičů a záchranářů nemusí komunikovat s dispečerem...

14. května 2026  13:59

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.