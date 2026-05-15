VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Na služebnu městské policie přišel třicetiletý muž oznámit, že mu někdo přes noc odnesl z chodby bytového domu bílé boty vyrobené na míru. Kromě specifického vzhledu měly i krátký personalizovaný nápis, díky němuž byly snadno rozpoznatelné.
„Při prověřování případu vyšlo najevo, že hlídka městské policie v noci na stejné adrese řešila muže polehávajícího u výtahu. Tehdy se ale nikdo po žádných ztracených věcech nesháněl a dotyčný si podle všeho nic neodnášel,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Strážníci si následně vybavili padesátiletého muže, kterého znali kvůli dřívějším drobným krádežím. Během dne ho hlídka zahlédla na lavičce před obchodním centrem na náměstí 28. dubna. Na první pohled bylo jasné, že má na nohou bílé boty odpovídající popisu od okradeného muže.
Nejprve tvrdil, že obuv patří jemu. Když ho ale strážníci upozornili, že jde o zakázkově upravený pár s unikátním označením, přiznal, že boty ukradl. „Nakonec se musel zout a strážníci přivolali právoplatného majitele. Ten své boty v hodnotě kolem pěti tisíc korun okamžitě poznal. Padesátníkovi tak teď hrozí pokuta až 50 tisíc korun,“ dodal Ghanem.
„Nevyšlo to, no. Ale jsou pěkné ty tenisky,“ prohodil zloděj smířeně se svým kamarádem na lavičce.