Když má Praha O2, tak my T-Mobile. Brno oznámilo partnera pro novou arénu

Marek Osouch
  16:41
Brněnská hokejová Kometa a pražská Sparta jsou vždy bráni jako velcí rivalové. Teď se do tohoto soupeření - v nadsázce řečeno - pouští i přímo politici. Vznikající hala, která se stane domovským stánkem brněnského hokejového mužstva, ponese název T-Mobile arena. Ta pražská má v názvu pro změnu operátora O2.

Dohoda o pojmenování arény, vznikající na brněnském výstavišti, má podle představ města přinést do haly ty nejlepší digitální služby. „Děláme pokrytí jako pro malé město,“ oznámil obchodní ředitel společnosti T-Mobile Petar Babić. Ostatně taková je i kapacita haly – přesahuje 13 tisíc diváků.

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025)
Pohled do rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
Maketa rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
Pohled do rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
18 fotografií

Pakt s technologickou firmou se podle brněnského radního Petra Kratochvíla ladil zhruba rok. Ve středu po poledni ji radní s Babićem podepsal. „Smlouva je sice na dva roky s roční možností prodloužení, ale naše spolupráce je už dneska natolik intenzivní a hluboká, takže věřím, že to bude láska na celý život,“ zasnil se radní. Konkrétní částky, které bude T-Mobile městské firmě Arena Brno jakožto provozovateli platit, ale nesdělil. Podle něj je to obchodní tajemství.

Hala se v současnosti už velmi podobá své finální podobě. Skleněná fasáda se už blyští, střecha je ve finální fázi, kdy se dokončuje její opláštění plechy. V zimě se tak může bez problému pokračovat s dalšími pracemi přímo uvnitř haly, kde hned u vstupu ční dvanáct metrů vysoké sloupy.

„V podzemních patrech jsou zázemí, šatny pro hokejisty i účinkující, dále také technologie jako například chlazení ledové plochy,“ popsala Jaroslava Bílá za městskou společnost Arena Brno. Zároveň jsou pod halou v podzemí i parkovací místa.

Střechu brněnská aréna ještě nemá, talisman už ano. Do 27 metrů ho vynesl jeřáb

Operátor T-Mobile teď pomůže halu vybavit co do digitálních služeb, stále ale chybí mnohé další – bezpečnostní prvky, vnitřní vybavení nábytkem a sedačkami, gastrozařízení nebo vybavení potřebné pro koncerty, které se rovněž mají v hale konat. A stále se taky teprve hledají dodavatelé. „Jsou věci, které nezrychlíme, zákon je nějak nastaven,“ poznamenal radní na adresu nutnosti veškeré dodavatele vybírat pomocí tendru.

V lednu však Kratochvíl mluvil o tom, že tyto prvky vybavení začne Brno hledat už v únoru nebo na jaře, jednotlivá řízení jsou ale zveřejněná teprve od června nebo dokonce října. „Jsme však ve finále,“ doplnil s tím, že o něčem bude jasno za měsíc. Na druhou stranu radní přiznal, že jsou na hraně, aby nezdrželi samotnou stavbu.

Ta už ostatně nabrala zpoždění. V tuto chvíli hovoří představitelé města o dokončení neurčitě na podzim příštího roku. Původně ale avizovali, že hotovo bude v létě, ostatně v plánu původně bylo i srpnové konání šampionátu volejbalistek. To se tak musí přesunout do haly P na sousedním brněnském výstavišti.

12. května 2025

Listopadový termín evropského šampionátu v házené žen už podle radního nemůže být ohrožen. „V tu dobu už prostě musíme mít zahájený a schválený provoz,“ prohlásil.

Co je v tuto chvíli nejisté, je termín, kdy se do haly přesune hokejová Kometa. Její boss a brněnský zastupitel za ODS Libor Zábranský už v minulosti naznačoval, že se ze stávající Winning Group arény nebude chtít přesouvat do nové v průběhu extraligové sezony. Ta pravidelně začíná zhruba v polovině září, tedy už před termínem dokončení.

Smlouva s Kometou ostatně ani zatím není uzavřená. Nastavení vztahu totiž bude vycházet i právě s dalších věcí, které v tuto chvíli nejsou jasné, třeba dodavatel nápojů nebo provozovatel gastropointů. „Z toho bude vycházet nějaká ekonomika, která se pak musí dosadit do vzorce ve vztahu ke Kometě. Vše je propojené,“ dodal Kratochvíl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...

22. října 2025  14:33

Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na...

22. října 2025  13:48

Vědkyně se soudí kvůli diskriminaci. Její nástupce hned bral víc peněz

Přes čtyři roky pracovala Alice Dvorská v Akademii věd České republiky. Po jejím odchodu nastoupil místo ní vědec, který od svého nástupu pobíral výrazně vyšší osobní příplatek než ona. Na základě...

22. října 2025  13:18

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:43

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice byla několik hodin uzavřena. Pracovníci plynárenské...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 11:07

Na zajíce už jen do zoo? Agresivní nemoc může zmírnit mutace, doufají experti

Apatie, otoky hlavy, hnis okolo očí a ve většině případů nakonec i smrt. To je průběh myxomatózy, která napadá divoké zajíce na jižní Moravě. V 60. a 70. letech minulého století přitom vysoce...

22. října 2025  5:52

Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté narazili, trenér se fanouškům omlouvá

Byli outsidery, ale takovou nálož nečekali. Brněnští basketbalisté prohráli ve 2. kole FIBA Europe Cupu v domácí hale s obhájci prvenství z Bilbaa drtivě 51:105. Favorizovaný španělský celek...

21. října 2025  19:30,  aktualizováno  20:45

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:43

Motorkář uháněl večerním Brnem více než stovkou. Byla to hloupost, řekl hlídce

Hloupostí nazval své jednání třiatřicetiletý motorkář, kterého strážníci v brněnské ulici Úvoz přistihli při rychlosti 111 kilometrů v hodině. Byť motocyklista před jízdou nepil, ani strážníkům...

21. října 2025  15:29

Vesmír není tak vzdálený, jak to vypadá, lákají v Brně do speciálního pavilonu

Nadšenci do kosmonautiky mají důvod zavítat na brněnské výstaviště. Z tamní haly G2 se ve středu a čtvrtek stane vesmírný Czech Space Pavilon. Na místě návštěvníci najdou různorodé atrakce, mohou si...

21. října 2025  11:52

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23,  aktualizováno  21.10 9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.