Brno chce zpět desítky milionů za palác, nájemce prý odbyl rekonstrukci

Ten sice patří městu, ale už před 25 lety jej pronajalo francouzské bance Crédit Lyonnais Bank s podmínkou, že ho kompletně zrekonstruuje a za to bude mít 40 let nájemní prázdniny.

Městu se ale zdá, že banka do oprav vložila mnohem méně peněz, než si ve skutečnosti „odbydlela“, a chce peníze doplatit. Podle propočtů města mu ročně utíká kolem 15 milionů korun. Během uplynulých dvou let už podalo čtyři žaloby, které postupně doplňuje, protože promlčecí doba je jen tři roky.

Teď chce nájemce dostat ven úplně. Nástupce původní banky, společnost CL Equipment and Real Estate Leasing, ale tvrdí, že dohodu plní, a tedy po 40 let platit nemusí.

„Nájemce ale do dnešního dne nedoložil požadované podklady k provedené rekonstrukci, neuhradil dlužné nájemné ani nepodepsal dohodu o mimosoudním vymáhání. Jednali jsme se zástupci společnosti, ale nedohodli jsme se, proto jsme přistoupili k dalšímu kroku, a tím je výpověď pro hrubé porušení nájemní smlouvy a žaloba na vyklizení,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Smlouvu porušuje město, reaguje nájemce

Úředníci v obchodním rejstříku zjišťovali, kolik by rekonstrukce stála. „Na základě kolaudačního rozhodnutí z května 1996 pravděpodobně nepřesáhla hranici 80 milionů korun,“ uvedl Koláčný.

Podle města si ale nájemce za 25 let „odbydlel“ 352 milionů korun. Smlouva ze září roku 1994 stanovila nájemné 900 korun za metr na rok, což za celý dům představuje necelých 15 milionů korun. Pokud by stav pokračoval dalších 15 let, tratilo by město zhruba další více než dvě stovky milionů korun.

Nájemce však tvrdí, že ten, kdo porušuje podmínky, je právě město. „Naše strana splnila vše, k čemu se zavázala. Ten, kdo nyní porušuje smlouvu, je město. Čtyřiadvacet let její podmínky ctilo. Až loni ji minulé vedení na čele s primátorem Vokřálem začalo zpochybňovat a naši společnost poškozovat a to pokračuje i za současného vedení,“ reagoval Libor Baroň z realitní společnosti CL Equipment and Real Estate Leasing.

Pravdou je, že do roku 2018 nikdo smlouvu na Kleinův palác na brněnském magistrátu nestudoval. Problém vyplul na povrch až během loňska, když město vytipovávalo objekty, které by mohlo směnit s podnikatelem Liborem Procházkou za jeho nemovitosti za Lužánkami.