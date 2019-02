Když jsem viděla krev, začala jsem pištět, popisuje Kvitová své napadení

Petra Kvitová ráno u Krajského soudu v Brně prošla bezpečnostním rámem, s novináři nemluvila.

Požádala soud, aby byla kvůli traumatizujícímu zážitku vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného Radima Žondry. Soud jí vyhověl, takže Kvitová vypovídá mimo hlavní jednací síň prostřednictvím kamery a mikrofonu.

„Byla jsem v prostějovském bytě, kde kolem půl deváté zazvonil zvonek. Měla jsem napsáno, že může přijít dopingová kontrola, tak jsem šla ke zvonku, ozval se muž a řekl, že jde provést revizi kotle. Pustila jsem ho dovnitř a řekla jsem mu, že kotel nemám. On se podivil a řekl, že jde kontrolovat i teplou vodu. Zdálo se mně to zvláštní, tak jsem chtěla psát domovníkovi,“ vylíčila Kvitová událost z prosince 2016.

„(Obžalovaný) chtěl, ať zapnu teplou vodu, a v tu chvíli jsme měla nůž na krku. Popadla jsem ho a chytila ho oběma ruka, levou rukou jsem objala i čepel. Vyhákla jsem se, upadla a všude byla krev. Mobil jsem měla na koberci a snažila jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit,“ doplnila Kvitová průběh napadení.

Zapamatovala jsem si hlavně jeho oči, řekla o útočníkovi

Obžalovaný Žondra během její výpovědi seděl v hlavní jednací síni a vše si pečlivě zapisoval.

„Ptala jsem se, co chce. A on řekl, že chce čas. A já se mu snažila vysvětlit, že musím do nemocnice a čas nemám. Zeptala jsem se, jestli chce peníze. A on, že kolik mám. Řekla jsem deset tisíc a on, že tak jo. Dala jsem mu peníze, odešel a já zavolala záchranku a pak policii,“ popisovala Kvitová.

Uvedla, že jí zranění přivodil asi 25 centimetrů dlouhý kuchyňský nůž. Ve chvíli, kdy jí útočník pořezal ruce, prý zranění necítila. „Když jsem uviděla krev, začala jsem pištět,“ řekla Kvitová. Násilník jí údajně řekl, že jí nechtěl ublížit.

„Měla jsem pořezané všechny prsty na levé ruce, na palci a ukazováčku narušené nervy. Ani dnes není pohyblivost stoprocentní. Do konečků těch dvou prstů se mi nevrátila citlivost,“ uvedla Kvitová.

Identikit útočníka, který vytvořila s policisty, je podle ní věrohodný na 50 až 60 procent. Dotyčného pak poznala na fotce, kterou jí předložila policie.

„Hned jak jsem ho viděla, věděla jsem, že je to on. Zapamatovala jsem si hlavně jeho oči,“ prohlásila Kvitová.

Která složka k vám přijela jako první? tázala se obhájkyně

Třiatřicetiletý Žondra svou vinu rezolutně odmítá, za vydírání a porušování domovní svobody mu hrozí až 12 let vězení.

Jeho obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá se Kvitové následně tázala na praktické záležitosti. Například, jak spouští topení v bytě nebo jak hlásí spotřebu vody.

Zeptala se také na podrobnosti telefonátu na záchranku. „Můžete nám říct, která záchranná složka k vám přijela první?“ položila Janovská Nejedlá dotaz Kvitové. Ptala se i na to, jak ji záchranka po příjezdu do bytu ošetřila.

Poté zakročila soudkyně Dagmar Bordovská s upozorněním, že na některé dotazy už Kvitová odpověděla.

Obhájkyně se dále ptala, jestli Kvitová zaznamenala nějaké změny na zraněné ruce. „Mám o trochu větší prsty,“ opáčila tenistka. Obhájkyně také požádala, aby Kvitová ukázala ruku na obrazovku.

