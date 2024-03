Desítky Romů protestují před brněnským soudem. Nesouhlasí se zproštěním Ukrajince

Několik desítek lidí se v neděli shromáždilo před Krajským soudem Brně na protest proti pátečnímu zprošťujícímu verdiktu v kauze smrti mladého Roma u Brněnské přehrady. Protestující nesouhlasí s výrokem soudu, že Ukrajinec bodl a usmrtil mladíka v nutné obraně. Kdyby to bylo naopak, nikdo by to jako nutnou obranu neuznal, řekl jeden z řečníků z romské komunity.