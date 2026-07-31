Konflikt řidičů v Brně. Jeden druhému propíchl pneumatiku přímo na křižovatce

Incident se odehrál v úterý večer v okolí autobusového nádraží Zvonařka. Podle policie se oba řidiči během jízdy opakovaně dostávali do konfliktu.
„Mezi muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění a blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova probodl přední pneumatiku. Poté z místa odjel,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.
Policisté nyní po řidiči mercedesu pátrají a okolnosti případu prověřují.
|
Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna
Současně upozorňují, že podobné situace mohou mít mnohem vážnější následky. Podle nich může k agresivnímu chování za volantem přispívat i horké počasí posledních dnů.
„Všechny řidiče vyzýváme k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby zbytečně nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i vážnou dopravní nehodou,“ dodal Chaloupka.