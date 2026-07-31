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Konflikt řidičů v Brně. Jeden druhému propíchl pneumatiku přímo na křižovatce

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  10:12
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Hádka dvou řidičů z okénka do okénka vygradovala k fyzické agresi. Spor dvou řidičů v Brně přerostl až v útok nožem. Muž za volantem tmavého mercedesu po vzájemném blokování a riskantním předjíždění vystoupil z auta a řidiči smartu propíchl přední pneumatiku. Policisté po něm pátrají a znovu apelují na ohleduplnost v silničním provozu.

Incident se odehrál v úterý večer v okolí autobusového nádraží Zvonařka. Podle policie se oba řidiči během jízdy opakovaně dostávali do konfliktu.

„Mezi muži docházelo k problikávání, riskantnímu předjíždění a blokování. Od jednoho semaforu takto dojeli až k další křižovatce, kde řidič mercedesu zřejmě ztratil nervy. Vystoupil z vozidla a svému rivalovi beze slova probodl přední pneumatiku. Poté z místa odjel,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté nyní po řidiči mercedesu pátrají a okolnosti případu prověřují.

Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Současně upozorňují, že podobné situace mohou mít mnohem vážnější následky. Podle nich může k agresivnímu chování za volantem přispívat i horké počasí posledních dnů.

„Všechny řidiče vyzýváme k toleranci vůči chybám ostatních účastníků silničního provozu a k tomu, aby zbytečně nestupňovali napětí a agresi. Podobné konflikty totiž mohou skončit mnohem hůře než jen poškozenou pneumatikou, například i vážnou dopravní nehodou,“ dodal Chaloupka.

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