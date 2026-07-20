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Brno chce vyklidit 115 garáží. Majitelé mluví o nátlaku, radnice odmítá platit

Karolína Kučerová
  16:00

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Garáže v areálu bývalé cihelny v brněnských Řečkovicích stojí na městských pozemcích, které chce radnice využít pro budoucí rozvoj lokality. Jejich vlastníci nesouhlasí s tím, že je mají bez náhrady převést městské části nebo na vlastní náklady zbourat. (17. července 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vlastníci 115 garáží v bývalé cihelně v brněnských Řečkovicích nesouhlasí s postupem radnice. Ta jim vypověděla nájemní smlouvy a dala na výběr: buď garáže na vlastní náklady zbourají, nebo je bezplatně převedou městské části. Lidé mluví o nátlaku, radnice tvrdí, že jedná jako řádný hospodář.

Se skupinou zhruba třiceti rozhořčených občanů je nyní ve sporu vedení městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Nelíbí se jim totiž, jakým způsobem se radnice rozhodla naložit s městskými pozemky u ulice Podpěrova v areálu bývalé cihelny.

Na nich si mohli za minulého režimu vybudovat garáže a pozemky si doposud dlouhodobě pronajímali, jenže vize města o vzhledu a využití lokality se za tu dobu výrazně změnily.

Pod hrozbou drahých demolic a soudů městská část předkládá vlastníkům smlouvu o odstranění stavby a bianco plnou moc, skrze kterou se lidé mají svých garáží bezúplatně vzdát ve prospěch města.

úryvek ze stížnosti

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Brno chce vyklidit 115 garáží. Majitelé mluví o nátlaku, radnice odmítá platit

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Garáže v areálu bývalé cihelny v brněnských Řečkovicích stojí na městských...

Vlastníci 115 garáží v bývalé cihelně v brněnských Řečkovicích nesouhlasí s postupem radnice. Ta jim vypověděla nájemní smlouvy a dala na výběr: buď garáže na vlastní náklady zbourají, nebo je...

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