Brno chce vyklidit 115 garáží. Majitelé mluví o nátlaku, radnice odmítá platit

Se skupinou zhruba třiceti rozhořčených občanů je nyní ve sporu vedení městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Nelíbí se jim totiž, jakým způsobem se radnice rozhodla naložit s městskými pozemky u ulice Podpěrova v areálu bývalé cihelny.
Na nich si mohli za minulého režimu vybudovat garáže a pozemky si doposud dlouhodobě pronajímali, jenže vize města o vzhledu a využití lokality se za tu dobu výrazně změnily.
Pod hrozbou drahých demolic a soudů městská část předkládá vlastníkům smlouvu o odstranění stavby a bianco plnou moc, skrze kterou se lidé mají svých garáží bezúplatně vzdát ve prospěch města.