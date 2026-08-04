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V Brně stále nefungují radary ani úsekové měření. Město neví, kdo má přestupky řešit

Marek Osouch
  13:00

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Hustý provoz u Husovického tunelu v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Brno zůstává mezi krajskými městy unikátem. Na jeho silnicích stále nefunguje byť jediný radar. První úsekové měření chtělo město spustit letos v létě na Kníničské ulici, termín se však odsouvá na podzim. Magistrát navíc nemá jasno, kdo bude data z kamer vyhodnocovat a snímky posílat úředníkům.

Jako světlou výjimku mezi městy napříč Českem lze považovat Brno pohledem motoristů. Pokud náhodou nenarazí na policejní hlídku, radar jejich příliš vysokou rychlost nezachytí. Žádný tady totiž nefunguje, přestože se o nich opakovaně mluví a Brno se navíc pravidelně ve statistikách nehodovosti a bezpečnosti na silnicích umisťuje na posledních příčkách mezi krajskými městy.

Není jednoznačně ustálené, kdo to řeší, jestli státní, nebo městská policie. Někde je to jedna složka, jinde druhá. Policie České republiky na to má každopádně techniku i software, pro naši městskou policii bychom programy museli pořídit.

Petr Kratochvíl (ODS)brněnský radní pro dopravu

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