Jako světlou výjimku mezi městy napříč Českem lze považovat Brno pohledem motoristů. Pokud náhodou nenarazí na policejní hlídku, radar jejich příliš vysokou rychlost nezachytí. Žádný tady totiž nefunguje, přestože se o nich opakovaně mluví a Brno se navíc pravidelně ve statistikách nehodovosti a bezpečnosti na silnicích umisťuje na posledních příčkách mezi krajskými městy.
Není jednoznačně ustálené, kdo to řeší, jestli státní, nebo městská policie. Někde je to jedna složka, jinde druhá. Policie České republiky na to má každopádně techniku i software, pro naši městskou policii bychom programy museli pořídit.