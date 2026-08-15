„Společně s dalšími složkami IZS zasahujeme u požáru v brněnských Obřanech. Policisté uzavírají nejbližší komunikace a zajišťují plynulý průjezd hasičské techniky k požářišti. Při hašení pomáhá také vrtulník Letecké služby Policie ČR,“ uvedli k události policisté a veřejnost prosí o respektování jejich pokynů.
Podle mluvčího jihomoravských hasičů Petra Příkaského zatím nebyl požár lokalizovaný, řekl krátce po 15. hodině redakci iDNES.cz. Dodal také, že na místě je aktuálně vyhlášený 2. stupeň požárního poplachu. Podle dostupných informací se jedná o požár trávy, v jejímž důsledku vzplály jedna či dvě chaty. Jejich počet se však může navýšit.
Zdravotníci museli do bohunické nemocnice transportovat jednoho muže se středně těžkými popáleninami.
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