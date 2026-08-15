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V brněnských Obřanech hoří v chatové oblasti. Hasit pomáhá i vrtulník

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Aktualizujeme   15:22
Hasiči v sobotních odpoledních hodinách zasahují u požáru v Brně, kde jim s hašením pomáhá také policejní vrtulník. Příčina ani rozsah požáru zatím nejsou známé. Jeden člověk utrpěl vážné popáleniny.

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„Společně s dalšími složkami IZS zasahujeme u požáru v brněnských Obřanech. Policisté uzavírají nejbližší komunikace a zajišťují plynulý průjezd hasičské techniky k požářišti. Při hašení pomáhá také vrtulník Letecké služby Policie ČR,“ uvedli k události policisté a veřejnost prosí o respektování jejich pokynů.

Podle mluvčího jihomoravských hasičů Petra Příkaského zatím nebyl požár lokalizovaný, řekl krátce po 15. hodině redakci iDNES.cz. Dodal také, že na místě je aktuálně vyhlášený 2. stupeň požárního poplachu. Podle dostupných informací se jedná o požár trávy, v jejímž důsledku vzplály jedna či dvě chaty. Jejich počet se však může navýšit.

Zdravotníci museli do bohunické nemocnice transportovat jednoho muže se středně těžkými popáleninami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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V brněnských Obřanech hoří v chatové oblasti. Hasit pomáhá i vrtulník

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Hasiči v sobotních odpoledních hodinách zasahují u požáru v Brně, kde jim s hašením pomáhá také policejní vrtulník. Příčina ani rozsah požáru zatím nejsou známé. Jeden člověk utrpěl vážné popáleniny.

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