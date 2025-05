Ačkoliv to tak podle teploměru nevypadá, už na prahu tohoto víkendu otvírají své brány první koupaliště na jižní Moravě. Další se díky přicházejícímu oteplení přidají v následujících dnech. Dobrá...

Policie vyšetřuje brutální případ týrání zvířete ve Vícemilicích na Vyškovsku. Neznámý pachatel tam zblízka střelil poloslepou kočku do hlavy. Hrozí jí trvalé oslepnutí, pachateli až šest let vězení....

Ze starých ústavů v Jihomoravském kraji se přesouvají první klienti s tělesným postižením do moderního prostředí. Opozice varuje, že pro postižené, zvyklé dlouhodobě na jedno místo a jednu komunitu,...

Druhé zahraniční angažmá čeká basketbalistu Richarda Bálinta. Z Brna odchází dvaadvacetiletý hráč do Bamberku, který hraje bundesligu, nejvyšší německou soutěž. V novém působišti podepsal český...

Dívky mu říkaly strejdo. Muže soud potrestal za zneužívání, matku za přihlížení

Znásilnění, výroba dětské pornografie nebo sexuální útok – to je výčet trestných činů, za které poslal Krajský soud v Brně muže z Hodonínska na devět let do vězení. V případě dvou nezletilých dívek,...