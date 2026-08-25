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V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

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  6:41aktualizováno  7:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytové jednotky v brněnské Oblé ulici. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a nařídili evakuaci obyvatel domu, všechny prostory zahltil škodlivý kouř. Jedenáct lidí se nadýchalo zplodin, silnice byla kvůli zasahující technice neprůjezdná.

Podle policie hořelo v prvním patře. Hasiči k zasaženému domu přistavili evakuační autobus a požár uhasili.

„Byt, kde požár vypukl, je poškozen. Evakuaci jsme nařídili, protože kouř se rozšířil celým domem, při evakuaci jsme použili vyváděcí masky,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Záchranáři ošetřili dvanáct pacientů. „K místu jsme přistavili velkokapacitní sanitku. Jedenáct pacientů se nadýchalo zplodin, po ošetření jsme je ponechali na místě. Jednu osobu jsme převezli ke kontrolnímu vyšetření do nemocnice,“ sdělila iDNES.cz mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Celkem se evakuovalo 44 obyvatel domu. Hasičská technika postupně z místa odjíždí, příčiny požáru se vyšetřují. „“Lidé už se postupně mohli vrátit do bytů. Náhradní ubytování je potřeba pro obyvatele bytu nad požárem a my postupně z místa odjíždíme,“ doplnil Komonosný.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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