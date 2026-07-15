Mám zavolat tátovi? Muž seděl na zábradlí mostu, policisté mu skok rozmluvili

Slova „Mám zavolat tátovi? Dáš mi číslo?“ nakonec pomohla změnit rozhodnutí devětadvacetiletého muže, který v pátek před třetí hodinou ranní seděl na zábradlí mostu nad rychlostní silnicí v Brně. Policistům z obvodního oddělení Královo Pole se po několika vypjatých minutách podařilo získat jeho důvěru a přesvědčit ho, aby se vrátil do bezpečí. Zásah zveřejnila jihomoravská policie na videu.
Hlídka si muže všimla při běžné noční kontrole. Už na první pohled bylo podle policistů zřejmé, že je ve špatném psychickém stavu. Když se k němu přiblížili, zakřičel na ně, aby zůstali stát. Vyhrožoval, že pokud se k němu někdo přiblíží, skočí.
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„Policista společně se svou kolegyní zachovali klid a začali s devětadvacetiletým mužem trpělivě komunikovat. Následovaly dlouhé a vypjaté minuty, během kterých se snažili získat jeho důvěru a odvést pozornost od tragického úmyslu,“ uvedla jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Mladík se podle ní postupně rozpovídal o svém životě, problémech i pocitech. Díky empatickému přístupu se policistům podařilo navázat takový kontakt, že své rozhodnutí přehodnotil.
„Po několika dlouhých minutách se policistům podařilo mladíka přesvědčit, aby přelezl zpět na bezpečnou stranu zábradlí. Svým profesionálním přístupem a lidským jednáním tak pomohli zachránit lidský život,“ doplnila Hrůzová.