Brno řeší, jak odvrátit kolaps péče o seniory. Zaměstnat plánuje Vietnamce

Marek Osouch
  6:31
Už dnes lůžka v domovech pro seniory v Brně nestačí veškeré poptávce. Současná kapacita okolo 2 300 míst však bude v následujícím období pod mnohem větším tlakem než doposud. Podle aktuálních výpočtů brněnského magistrátu musí město do deseti let nynější čísla výrazně navýšit, aby se sociální péče v jihomoravské metropoli nezhroutila.
V Brně řeší, jak se důstojně postarat o stárnoucí populaci. S tímto problémem...

V Brně řeší, jak se důstojně postarat o stárnoucí populaci. S tímto problémem se potýká celé Česko, potažmo vyspělý svět. | foto: Profimedia.cz

Domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích je dnes s kapacitou...
Nový domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích nahradí ten...
Domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích je dnes s kapacitou...
Domov pro seniory v Nopově ulici v brněnských Židenicích je dnes s kapacitou...
8 fotografií

Hlavním důvodem je stárnutí populace, tedy problém, se kterým se potýká nejen Brno, ale celá Česká republika, potažmo západní svět. Zatímco loni žilo v Brně zhruba 18 tisíc seniorů starších 80 let, o dekádu později to podle odhadů bude už 30 tisíc a cifra dál poroste.

To znamená i větší nároky na péči. Potřeba lůžek v domovech podle predikcí poroste mnohem rychleji, než kolik jich bude schopno Brno za danou dobu zařídit. Zatímco momentálně tento deficit činí asi „jen“ tři stovky, za dekádu půjde o více než tisícovku. Rozdíl se navíc bude dál prohlubovat. Podle odhadů by za čtvrt století město mělo mít přes pět tisíc lůžek.

„Prediktivní modely ukazují, že při zachování současné struktury péče bude v Brně do roku 2035 potřeba vybudovat přibližně 1 250 nových pobytových lůžek a navýšit kapacity terénních služeb pro dalších více než dva tisíce klientů v domácím prostředí, jinak hrozí kolaps dostupnosti služeb pro seniory,“ upozorňují úředníci magistrátu v dokumentu, kterým se nedávno zabývali městští zastupitelé.

Musí se změnit rozpočet města

Brno už zahájilo stavbu nového domova pro seniory v Nopově ulici v Židenicích. Objekt staví a bude následně podle pokynů magistrátu provozovat soukromník. Vznikne tam 300 lůžek, o 75 více než ve staré budově, která šla k zemi.

Podobný režim jako v Nopově uplatní město také na Kociánce, kde je v plánu více než 260 nových lůžek. Dalších 150 míst má přinést už řadu let plánovaný zdravotně-sociální komplex na Červeném kopci. Do stanoveného čísla 1 250 lůžek je to však stále daleko i při započítání dalších dosud vytipovaných lokalit v brněnských Kohoutovicích nebo na jihu města, na nichž je shoda.

Senioři mají najít nový domov, ne hotel s animačním programem, říká socioložka

„Já si nechci dávat nějaké cíle, ale pokusíme se udělat vše pro to, abychom se do konce volebního období posunuli z této analytické části do uskutečňované,“ uvedl náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl (ODS).

Jinými slovy by rád měl shodu s městskými částmi i v rámci vedení Brna na tom, kde vyrostou další domovy, aby se kapacita navýšila o stanovený počet. Zároveň je chce co nejrychleji zařadit do investičního plánu města a hnát dopředu.

A teď přichází hlavní otázka – kde na to vzít peníze? Podle Kerndla je nutné změnit strukturu rozpočtu města a právě do sociální oblasti dávat vyšší částky, než tomu bylo doposud. „Kolegové zcela jistě budou bojovat za to, aby jejich rozpočty nebyly kráceny, ale ono to bohužel jinak nepůjde,“ poznamenal. O kolik peněz by jaká kapitola městského rozpočtu mohla vlivem nutných výdajů do nových domovů přijít, to podle něj v tuto chvíli není jasné.

Velké ústavy, nebo domky? Brno a hejtmanství se přou o vizi pro seniory

Zatímco na stavbu nových objektů a navýšení péče by ještě město peníze dalo dohromady i díky úvěrům – podle dokumentu jde do roku 2050 o investice v rozmezí pěti až sedmi miliard – horší je situace u financování provozu. V dnešních cenách jde po dokončení kapacit o roční navýšení o čtvrt miliardy, další desítky či nižší stovky milionů padnou na mzdy nových terénních pracovníků v sociálních službách, kde dnes město má asi 370 úvazků.

Jak najít zaměstnance?

Ty navíc Brno musí nejdříve vůbec někde sehnat. Podle materiálu by měla terénní služba do deseti let obsloužit dvojnásobek klientů oproti současnosti, další pracovníci budou potřeba přímo v ústavech, aby se měl kdo o seniory starat. Už dnes jde však o nedostatkovou profesi a rovněž o místa, kde je vysoká fluktuace, jak přiznává i Kerndl.

Stárnutí v číslech

  • 18 tisíc lidí ve věku 80 let a více aktuálně žije v Brně, v roce 2050 jich podle odhadů bude 42 tisíc.
  • 16 tisíc Brňanů pobírá příspěvek na péči, za čtvrt století by se číslo mohlo zvednout ke 26 tisícům.
  • 11 tisíc Jihomoravanů využívá ambulantní a terénní sociální služby, v roce 2050 jich má být 19 tisíc.
  • 2 300 lůžek má Brno v pobytových sociálních zařízeních.
  • 5 172 jich bude podle odhadů potřeba za čtvrt století.
  • 5 až 7 miliard korun je odhad nutných investic do roku 2050.

„Hledáme všechny možné cesty, jak tyto zaměstnance zajistit. Spolupracujeme i na možnosti využití zahraničních pracovníků. Vedeme proto intenzivní komunikaci s Hospodářskou komorou třeba o komunitě z Vietnamu,“ naznačil náměstek možné řešení. Za jediný problém, který v úsilí v tuto chvíli vidí, považuje jazykovou bariéru.

Každopádně plán péče o seniory na následující roky našel podporu napříč zastupiteli. Proti byli pouze opoziční Piráti. Těm se nelíbí, že se v něm počítá se stavbou velkých ústavů. „Město má být především koordinátorem celého systému, ne pouze investorem do nových kapacit,“ zkritizoval vize Petr Kubeš, který jako nominant Pirátů sedí v sociální komisi na magistrátu.

Řešení by se podle něj mělo více zaměřit na reálný život seniorů a jejich rodin. „Neformální pečující, tedy právě rodiny, jsou v něm zmíněni jen okrajově, přitom jsou klíčovým pilířem systému a potřebují podporu. Například tu psychickou nebo krizovou pomoc,“ míní.

Právě to by podle něj zamezilo tomu, aby senioři byli předčasně umisťováni do domovů pro seniory. Skeptický je také k důvěře v to, že by se městu podařilo sehnat dostatek nových pracovníků.

25. září 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela D1 v Brně, zemřeli dva lidé

Před místem hromadné nehody na 100. kilometru dálnice D1 se vytvořila dlouhá...

Srážka nákladního auta a dodávky uzavřela ve čtvrtek krátce po 05:00 dálnici D1 v Brně asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se na příjezdu do Brna od Prahy vytvořila asi devět...

29. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  6:35

Brno řeší, jak odvrátit kolaps péče o seniory. Zaměstnat plánuje Vietnamce

V Brně řeší, jak se důstojně postarat o stárnoucí populaci. S tímto problémem...

Už dnes lůžka v domovech pro seniory v Brně nestačí veškeré poptávce. Současná kapacita okolo 2 300 míst však bude v následujícím období pod mnohem větším tlakem než doposud. Podle aktuálních výpočtů...

29. ledna 2026  6:31

Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách.

Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti...

28. ledna 2026  22:27

Lidé jsou schopni poslat peníze i na Měsíc, říká policejní šéf. Podvodů přibude

ilustrační snímek

O téměř dva miliony korun přišel nedávno během dvou měsíců seniorský manželský pár z Břeclavska, který v touze po finančním zisku naposílal na různé účty částky v eurech i korunách. Ve stejné době...

28. ledna 2026  16:54

Prasklá jímka na Znojemsku měla platné povolení i revizi, tvrdí ředitel podniku

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Prasklá jímka v zemědělském družstvu Petřín v Podmyčích na Znojemsku, z níž minulý týden vytekla kejda do řeky Dyje, měla řádné stavební povolení, kolaudaci i úspěšnou revizi z loňského října....

28. ledna 2026  13:51

Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží...

Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách....

28. ledna 2026  12:42

Grolich bude kandidovat na předsedu lidovců, na podzim chce i do Senátu

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců....

Jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil svou kandidaturu na předsedu lidovců. Volební sněm se uskuteční v dubnu. Ke kandidatuře na šéfa KDU-ČSL Grolicha už dříve vyzývaly výrazné stranické tváře,...

28. ledna 2026  9:50,  aktualizováno  11:32

Komik, hejtman i krizový manažer. Kdo je nový adept na šéfa lidovců Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) kandiduje v krajských volbách 2024...

V jednačtyřiceti letech stále patří ve vrcholné politice mezi mladíky, přitom „kroutí“ už druhé volební období v roli jihomoravského hejtmana. Nyní Jan Grolich usiluje o pozici celostátního předsedy...

28. ledna 2026  11:17

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

28. ledna 2026  7:52

Žabiny v dohrávce pokořily Hradec Králové, pojistily druhou příčku

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno zakončuje na královéhradecký koš, brání ji...

Basketbalistky Žabin v dohrávce druhého ligového kola porazily 76:52 Hradec Králové. Brněnský celek zvítězil popáté za sebou a na druhé příče má stejně jako třetí SBŠ Ostrava 29 bodů. S 32 body vede...

27. ledna 2026  20:22,  aktualizováno  20:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu

Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky

Útěchu v alkoholu hledal zahraniční řidič kamionu, kterého minulý týden zastavili dálniční policisté na D1 u Vyškova. Padesátiletý šofér nadýchal opakovaně kolem dvou promile alkoholu, což vysvětlil...

27. ledna 2026  15:07

Celníci při razii objevili drogy, kradená elektrokola za milion i střelné pero

Celníci při razii na jižní Moravě a Třebíčsku našli drogy i materiál na jejich...

Pestrou skladbu věcí objevili celníci při razii na jižní Moravě. Našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola za milion korun. Zároveň zadrželi čtyři lidi české a slovenské národnosti,...

27. ledna 2026  12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.