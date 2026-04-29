Nová éra brněnské ikony. Creditas Autodrom Brno dávají majitelé do kondice

Jiří Černý
  16:46
Masaryk jde stranou a končí i slovíčko moto. Brněnský závodní okruh představil nový název Creditas Autodrom Brno i svěží vizuální identitu. Zároveň chystá MotoGP v netradičním termínu v červnu. Vedle toho řeší modernizaci areálu i budoucnost ekonomiky Velké ceny, která by se podle nového vedení mohla okruhu konečně začít přímo vyplácet.
Tisková konference k odhalení nové vizuální identity brněnského okruhu a představení závodní sezony. Na snímku jsou zleva předseda představenstva Automotodromu Brno Karel Hubáček, Jiří Hrouda ze skupiny Creditas a motocyklový jezdec Filip Salač. (29. dubna 2026) | foto: ČTK

Ikonický brněnský okruh vstupuje do nové éry. Dosavadní Automotodrom Brno nově ponese název Creditas Autodrom Brno a spolu s tím představuje i novou vizuální identitu, která má spojit silnou historii místa s požadavky současného digitálního světa.

„Uvědomujeme si velmi bohatou a silnou historii okruhu. S velikým respektem jsme uvažovali, jak přizpůsobit vizuální identitu s moderní dobou. Toto je výsledek,“ říká Karel Hubáček, předseda představenstva Autodromu Brno a bratr majitele okruhu a skupiny Creditas Pavla Hubáčka.

Zásadním prvkem značky zůstává samotný tvar tratě. „Ten je stále nejsilnějším motivem,“ vysvětluje Hubáček a připomíná i důvod změny názvu: „Zkrácení na autodrom byl předmětem velkých debat, ale nakonec jde o potřebu srozumitelné identity pro české fanoušky i mezinárodní prostředí.“

Podle Jiřího Hroudy, ředitele skupiny Creditas, sehrála roli i jazyková srozumitelnost. „My s tím původně pracovali, ale naše zaměření směřuje do Česka a Čechům slovo circuit vadí, neumí jej často vyslovit. Hodně jsme používali Brno circuit, máme ho i na instagramu, ale v česky mluvící komunitě se to neujalo,“ říká. „Někde jsme používali Masarykův okruh, někde Brno circuit a někde Automotodrom Brno. Tento název zachová ikoničnost, ale bude srozumitelný všem,“ dodává.

Jméno Masaryka přitom z prostředí okruhu nemizí úplně. „Žije dál ve jménech akcí i neoficiálně,“ říká Hrouda. Nová vizuální identita pak stojí na jednoduchosti a výrazném symbolu.

„Hledali jsme jedinečný motiv a tím je tvar okruhu. Jen jsme ho postavili z jiné perspektivy, protože jsme v něm viděli jezdce na zadním kole,“ říká autor návrhu Jakub Buček ze studia B. „Chtěli jsme, aby byla mladá, dravá a aby promlouvala k fanouškům. Nebránili jsme se hravosti ani drobným vtípkům,“ dodává.

MotoGP dříve, než kdy před tím

Pod novým jménem se chystá i vrchol sezony – Velká cena České republiky MotoGP, která se letos poprvé v historii pojede už v červnu, konkrétně 19.-21. června. „Poprvé se Velká cena uskuteční mimo prázdniny. Těšíme se na velkou návštěvu fanoušků a věřím, že si to celé všichni užijeme,“ říká Karel Hubáček. Okruh zároveň pokračuje v úpravách tratě kvůli požadavkům šampionátu. „Pracujeme na třech výjezdových zónách v zatáčkách s rychlými úseky. Je to náročná věc, ale jistě to zvládneme,“ dodává.

Areál zároveň prochází postupnou modernizací po letech omezené údržby. „Jsme ve fázi, kdy máme dlouho neudržovaný autodrom, musíme jej neustále zvelebovat. Dostáváme jej do lepší kondice,“ popisuje Hubáček s tím, že loni proběhla výměna povrchu a letos se pokračuje v dalších úpravách výjezdových zón.

Velké investice ale zatím nepřicházejí. „Nemohu nyní slíbit, že by v nejbližších měsících stála nová věž. Vylepšujeme to, co je zastaralé, a dostáváme to do kondice,“ říká.

Konkrétní změny už ale návštěvníci i organizátoři pocítí. „Nainstalovali jsme nový kamerový systém pro dispečink závodní dráhy. To byla velká věc a řízení závodů bude probíhat mnohem lépe,“ dodává Hubáček.

Úpravy se týkají i zázemí pro fanoušky. „Upravili jsme zónu C, terénní úpravy probíhají i na dalších fanouškovských plochách. Pracujeme na lepší konektivitě a rozvolnění donášení vlastního občerstvení,“ připomíná. Organizátoři zároveň neočekávají vážnější komplikace s dopravou. „S parkováním na loukách v okolí také nepředpokládáme problémy,“ dodává.

Zásadním tématem zůstává ekonomika pořádání MotoGP, která byla v minulosti pro okruh dlouhodobě problematická. Podle Jiřího Hroudy se ale situace může postupně měnit. „Změna ve struktuře vlastnictví promuje politiku, že cokoliv, co děláme, tak na tom musí vydělávat všichni – promotér, okruh i fanoušci. Dřív ekonomika jednotlivých Velkých cen nikoho nezajímala, v tom vidíme příslib do budoucna,“ říká.

Připouští ale, že zatím jde spíš o výhled než realitu. „Musím si postesknout, že promotérský poplatek zůstává nadále stejný. Změny se projeví až v čase,“ dodává.

Velká cena je pozlátko, okruh funguje celoročně

Areál funguje celoročně a výrazně těží právě ze statusu tratě MotoGP. „Okruhu enormně pomáhá, že má statut MotoGP okruhu. Výrazně to dopadá na ekonomiku provozu v ostatních dnech,“ vysvětluje. V areálu funguje polygon pro automobilisty, off roadová dráha, hotel a mnoho dalších zařízení.

Největším limitem areálu jsou klimatické podmínky. „Ve Španělsku mají až 320 trackdays (dny kdy je okruh otevřený pozn. red.) ročně, my zhruba 150. To je zásadní rozdíl,“ dodává.

Vztah s mosteckým okruhem, který by měl koupit miliardář Roman Staněk ve spolupráci s Autoklubem ČR, pak vedení nevnímá jako konkurenční, ale spíše jako příležitost ke spolupráci. Autoklub v Brně spolupořádá závody.

„Nemyslím si, že by bylo reálné, aby se v Mostě jezdily ty nejprestižnější závody jako v Brně, ale o tom to není. Pokud budeme schopni díky partnerství s Autoklubem aktivity lépe koordinovat, může to být výhoda,“ říká Hrouda. Podobně mluví i Hubáček: „Most je okruh jiné kategorie. Nekonkurujeme si a nepředpokládáme, že by to mělo nastat,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.