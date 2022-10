Analýza jednání v Brně: koalice všech je záminkou pro spojení ODS s ANO

Návrh koalice tolika stran, která dohromady drží 46 z 55 zastupitelů a v níž chybí jen SPD s Trikolorou a Zelení s Žít Brno, žádný z potenciálních koaličních partnerů na čtvrteční odpolední schůzce nečekal.

Překvapení to bylo i z toho důvodu, že sama primátorka a lídryně vítězné volební koalice ODS a TO 09 Markéta Vaňková ještě před dvěma týdny na dotaz MF DNES reagovala, že si tak širokou koalici nedovede představit. Paradoxem je, že odpovídala na dotaz spojení právě s těmi stranami, s nimiž ve čtvrtek oznámila preferovanou variantu koalice.

„Po zvážení všech okolností jsem dospěla k závěru, že tato varianta, byť není optimální, je nejvhodnější pro město Brno,“ uvedla nyní s tím, že o svém záměru informovala i předsedu ODS a premiéra Petra Fialu, který „vzal informaci na vědomí“.

Z následujících slov Vaňkové však šlo vyčíst, že si stále vyřizuje účty s lidovci a svým dosavadním náměstkem Petrem Hladíkem. Právě s ním po volbách jednala nejčastěji a bylo zřejmé, že se dosavadního koaličního partnera snaží zatlačit do kouta, aby ustoupil ze svých požadavků a předvolebních slibů.

Signál lidovcům: nejste potřeba

Výmluvný byl ve čtvrtek kvapný úprk zástupců koalice KDU-ČSL a STAN z primátorčiny kanceláře.

„Nemyslím, že voliči dávali hlas ODS a TOP 09 nebo lidovcům se STAN proto, aby vznikla koalice s hnutím ANO. Společný výsledek, kterého současná (brněnská) koalice dosáhla, je jednoznačný. Když sečtu mandáty, tak jich má koalice na vládním půdorysu 30, ta dosavadní s ČSSD 33. Je tady tedy vůle zachovat směřování Brna, jako tomu bylo za poslední čtyři roky,“ sdělil Hladík.

Občanští demokraté však mají jiné plány. Svůj postoj k lidovcům demonstrovali i tím, že jim nechtějí svěřit žádnou z klíčových gescí, přestože dosud měli „hladíkovci“ na starost třeba územní plánování nebo zdravotnictví.

„Myslím, že už před volbami bylo poměrně jasné, že na územním plánu se neshodneme. A pokud máme promlouvat do toho, jaké jsou naše priority, bylo logické, že územní plánování u lidovců zůstat nemůže,“ dala najevo Vaňková.

„Stejně tak jsme měli rozdílné pohledy i u sportu a zdravotnictví. Pokud mám za to, že některé gesce nebyly vedeny, jak jsem si představovala, je logické, že jsme si je ponechali,“ doplnila primátorka s tím, že ODS stála i o životní prostředí, ale to nakonec ve svém návrhu lidovcům ponechala – byť v osekané podobě, protože z něj vyčlenila energetiku, kterou si jako stěžejní oblast vzala na starost sama.

Dalším úskalím pro lidovce i jim blízké Piráty je fakt, že nové radě i zastupitelstvu mají dominovat ODS s ANO, kteří další koaliční partnery k prohlasování svých záměrů vůbec nepotřebují. Vaňková sice včera tvrdila, že chce nacházet maximální podporu, to je však při větším počtu hráčů vždy složitější.

Vystoupení primátorky tak spíš vyslalo signál, že se při skládání nové vlády nad Brnem klidně bez lidovců se STAN a Piráty obejde. To ostatně naznačily i gesce, které sama ODS nabídla svým preferovaným koaličním partnerům. ANO by rozhodovalo o investicích, bytech či územním plánu a sociálním demokratům, přestože jsou nejslabším článkem, by připadl majetek.

„Jsem ráda, že si tuto moji představu zástupci jednotlivých stran vyslechli. Budu ráda, když ji přijmou a když se budou případně řešit jen kosmetické změny,“ oznámila Vaňková tónem, kterým dala najevo, že svou nabídku považuje za konečnou. Náhradní plán, že by některé strany její záměr odmítly, údajně v tuto chvíli nemá.

Vítěze neobejdeme, hlásí ANO

Pokud by však lidovci a Piráti své umenšené role odmítli, může Vaňková svému stranickému šéfovi a brněnskému rodákovi Fialovi argumentovat ve stylu, že jim předložila nabídku, kterou pohrdli, a tak jí nezbylo než se spojit s hnutím Andreje Babiše, přestože se tomuto scénáři chtěl premiér v Brně stejně jako v Praze vyhnout. Je to šikovná konstrukce, jak se toto spojení pokusit vysvětlit i voličům.

Pokud se to stane, vrátí se Brno do podobné situace jako ve volebním období v letech 2010 až 2014, kdy v Brně vládla velká koalice ČSSD v čele s Romanem Onderkou a ODS. V té době to byli na celostátní úrovni úhlavní rivalové, jako je dnes ODS a hnutí ANO.

Brněnský lídr ANO René Černý ve čtvrtek stručně poznamenal, že argumenty primátorky vnímá a musí vše probrat se svými kolegy. Zároveň však zopakoval svá povolební slova, že nemíní obcházet vítěze voleb, tedy ODS s TOP 09.

„Sami s tím máme špatné zkušenosti a prostě si myslíme, že by se to nemělo dít. Řekl bych, že je to i pohrdání voliči,“ řekl Černý s narážkou na situaci před čtyřmi lety, kdy jeho hnutí jakožto vítěze vyšachovali členové dosavadní koalice. Pikantní je, že právě tehdejší lídr ANO a obhajující primátor Petr Vokřál přišel s nyní oprášeným návrhem široké vlády, který se mu však vymstil.

Možnost, že by také ODS na své velikášství doplatila, existuje, ale nejeví se příliš pravděpodobně. S jejím „vyšoupnutím“ by totiž muselo souhlasit právě ANO, kterému se ovšem podle jeho vyjádření do tohoto tahu nechce.

Sami Piráti a lidovci se STAN navíc preferují pokračování dosavadní spolupráce, tedy bez ANO. Včera proto dali najevo, že se ještě pokusí na občanské demokraty apelovat, aby své představy přehodnotili.

K aktuální nabídce Vaňkové se všichni účastníci koaličního jednání mají vyjádřit do pondělí. Ve čtvrtek se pak koná ustavující zasedání nového zastupitelstva, které by mělo zvolit příští vedení Brna.

To je šibeniční a nejspíš přímo nereálný termín pro Piráty, kteří mají složitější mechanismus schvalování vstupu do koalice. To Vaňková ovšem dobře ví z doby před čtyřmi lety. Celá členská základna brněnské buňky Pirátů totiž musí schválit koaliční smlouvu. Ta ale dosud ani neexistuje. „To je jedna z věcí, kterou si ještě musíme vyjasnit,“ reagoval lídr Pirátů Marek Lahoda na to, zda je možné z jejich pohledu vše stihnout do ustavujícího jednání zastupitelů.