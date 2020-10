Brno kvůli covidu upraví provoz nočních autobusů, trvá i výluka vlaků

V Brně se v noci před nepracovním dnem ruší spojení v 0:30 a 1:30. „Je to z důvodu mimořádných opatření spojených s koronavirovou nákazou, a s tím souvisejícím nižším zájmem cestujících. Restaurace zavírají dříve a chybí studenti vysokých škol, kteří hojně noční rozjezdy využívají,“ řekla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.



V noci před pracovním dnem bude základní provoz nočních linek beze změn. Dále přestanou jezdit také vybrané posilové spoje, které odjíždí pět minut před pravidelným spojením.

Tento víkend nepojedou z důvodu výměny kolejí a opravy povrchu silnice tramvaje do Králova Pole a Řečkovic. Omezený bude také provoz trolejbusů a autobusů v oblasti zastávky Husitská.



Náhradní dopravu zajistí autobusové linky x1 a x6. Brňané směřující na Stránskou skálu musí o víkendu místo tramvaje číslo 10 využít autobus linky 75.

Vlaková výluka stále trvá

Omezení pocítí i další cestující v kraji. Od úterního rána až do 22. října bude vlaková výluka na trati Brno - Vyškov - Nezamyslice. Vlaky ve směru na Přerov z Brna do Kojetína a ve směru na Olomouc z Brna do Nezamyslic nahradí autobusy. Totéž platí i pro vlaky z Vyškova do Nezamyslic.



Od 15. do 19. října vždy od 7:30 do 14:00 vlaky mezi Znojmem a Retzem nahradí autobusy, které budou ze stanice Znojmo odjíždět o 19 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků. Naopak do Znojma budou přijíždět později. Těmito autobusy není možné převážet kola.

Stále trvá také vlaková výluka mezi Nedvědicí na Brněnsku a Bystřicí nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou, která měla dnes po šesti týdnech skončit.