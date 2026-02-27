Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Jihomoravská záchranka muže převezla do nemocnice, kde se začal projevovat agresivně. Pacient při útěku před policisty proskočil skleněnými dveřmi a doběhl na ulici mezi jedoucí vozidla.

Po neúspěšném útěku skončil v péči zdravotníků. „Společně s policií jsme pacienta zpacifikovali. Po ošetření jsme ho předali do péče nemocnice. Nikdo z posádky záchranky nebyl zraněn,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.

Podle brněnské policie se jednalo o mladého muže.

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko

Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku spustí ostrý provoz v létě...

Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo tento týden hejtmanství a rovnou jej předalo...

27. února 2026  13:58

Výstřihy a tepláky mají žáci opět povolené. Škola musela zákaz zrušit

Základní škola Sirotkova v Brně zavedla přísnější pravidla pro oblékání žáků....

Brněnská základní škola v Sirotkově ulici zmírnila po verdiktu inspekce pravidla pro oblékání svých žáků. Ve školním řádu jim už nezakazuje nosit tepláky nebo třeba oblečení s velkým výstřihem či...

27. února 2026  10:23

OBRAZEM: Fait Gallery se v Brně loučí poslední výstavou, za rok otevře v Praze

Poslední výstava ve Fait Gallery v Brně.

Po středeční vernisáži odstartovala v oceňované brněnské Fait Gallery poslední výstava pod patronátem miliardáře Igora Faita nazvaná Výběr ze sbírky Fait Gallery II. Představuje díla, která zobrazují...

27. února 2026  9:43

Srdce pozlobilo basketbalového šampiona na kole. Okáčovi pomohly chytré hodinky

Premium
Jiří Okáč je i po skvělé profesionální basketbalové kariéře stále sportovně...

Jeho srdce zvládalo vypjaté klubové i reprezentační bitvy. S Brnem získal tři československé tituly, další přidal později s Opavou, z mistrovství Evropy má stříbro. Nakonec ho ale začalo zlobit při...

27. února 2026

Královopolanky se po výhře posunuly na třetí místo, soupeři nedovolily padesátku

Martyna Petrénaitéová z DSK Basketball Brandýs drží soupeřku z KP Brno na...

Basketbalistky KP Brno porazily v domácí dohrávce 3. kola ligové nadstavby DSK Basketball Brandýs 69:48 a posunuly se na třetí místo v tabulce.

26. února 2026  20:15

Nevěřil jsem tomu, ale metro v Brně stavět můžeme. Město sedí na blátě, líčí architekt

Premium
Michal Palaščak je samostatný architekt od roku 1996. Kromě vlastní praxe vede...

Přesun nádraží už nedává smysl, nová náplavka je velké plus a Staré Brno zůstává otloukánkem. Tak vidí „své“ město brněnský architekt Michal Palaščák. „Město netvoří jen krásné domy, ale především...

26. února 2026

Bulvár široký 50 metrů. V Brně začala stavba spojnice z centra na nové nádraží

Zahájení stavby severní části nového Bulváru, který propojí centrum Brna s...

Moderní pulzující ulice lemovaná stromy, živý prostor s obchody a službami, dostatek místa pro chodce, cyklisty i řidiče. Tak má vypadat zcela nový Bulvár, který propojí historické centrum Brna s...

26. února 2026  16:52

Šéf nemocnice si dal měsíc na stabilizaci interny. Pokud selže, vzdá se funkce

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Personální problémy ve znojemské nemocnici by mohly skončit rezignací jejího ředitele Miroslava Kavky. Sám navrhl, že pokud do konce března nezajistí stabilitu interního oddělení, ze kterého chce...

26. února 2026  15:31

Když nádorové buňky získají výhodu. Český objev může pomoct s léčbou rakoviny uzlin

Hnědé CD4+ T-buňky tvoří v mízní uzlině kolem zárodečného centra ochranný...

Brněnští vědci popsali, co se děje v nádorových buňkách, když se původně pomalu rostoucí nádor mízních uzlin mění v agresivní formu onemocnění. Klíčem je úbytek molekuly označené jako miR-29, která...

26. února 2026  12:49

