Nehoda se stala v úterý ráno v brněnské Ostravské ulici. Řidič nákladního vozu za volantem zkolaboval, následně narazil do svodidel a částečně se dostal do protisměru. O jeho život mezitím bojovali svědci nehody. Policisté, kteří na místo spěchali s defibrilátorem, však měli problém se k nim dostat.
Na záznamu zveřejněném jihomoravskou policií je vidět, jak se služební vůz pomalu posouvá kolonou. Auta stojí v jízdních pruzích i v odstavném pruhu, kam už auta z běžného pravého pruhu nemohou uhnout.
Hlídka se musela protahovat kolem autobusu, za nímž jí cestu komplikuje další osobní vůz. Škoda Fabia stojí napříč tak, že zasahuje do dvou pruhů. Řidiči začínají uličku uvolňovat až ve chvíli, kdy mají policejní majáky bezprostředně za sebou.
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24. listopadu 2026
Právě obsazený odstavný pruh byl podle policie zásadním problémem. Řidiči, kteří ho využívali k jízdě, znemožnili ostatním správně se rozestoupit a vytvořit prostor pro průjezd záchranářů.
„Záchranářskou uličku vytvářejte ihned, ne až ve chvíli, kdy uslyšíte sirénu,“ upozornila jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.
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Kamioňák zkolaboval a prorazil svodidla, na pomoc přispěchali svědci nehody
V tomto případě se policistům nakonec podařilo k řidiči dostat. Po použití defibrilátoru začal muž znovu dýchat. Záchranáři ho následně převezli ve vážném stavu do nemocnice, podle vyjádření Fakultní nemocnice u svaté Anny už ale nebyl v ohrožení života.
Policie zveřejněním záběrů připomíná, že záchranářská ulička se nevytváří až při příjezdu vozidla s majáky. Řidiči ji musí začít tvořit už ve chvíli, kdy zpomalují a dojíždějí do kolony, a to vždy mezi nejrychlejším a vedlejším pruhem. Při zásahu, kdy rozhodují sekundy, může být každé zdržení zásadní.