VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

„Revizorka při pádu utrpěla nepříjemná zranění ruky“, uvedl brněnský policejní mluvčí David Chaloupka
Muže, který trolejbus opustil na zastávce Arena Brno, nyní hledají. „Pokud osobu ze záznamu poznáváte, kontaktujte prosím policii,“ dodal mluvčí.
Na zveřejněném záznamu je zachycen holohlavý muž v zimní bundě. Poté, co ho revizorka požádá o předložení jízdního dokladu, vstane a prudce do ní strčí, až oba upadnou na podlahu trolejbusu. Následně rychle vstane a uteče.