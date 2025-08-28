VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Autor:
  16:07
Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a vůz urychleně opustil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Revizorka při pádu utrpěla nepříjemná zranění ruky“, uvedl brněnský policejní mluvčí David Chaloupka

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Muže, který trolejbus opustil na zastávce Arena Brno, nyní hledají. „Pokud osobu ze záznamu poznáváte, kontaktujte prosím policii,“ dodal mluvčí.

Na zveřejněném záznamu je zachycen holohlavý muž v zimní bundě. Poté, co ho revizorka požádá o předložení jízdního dokladu, vstane a prudce do ní strčí, až oba upadnou na podlahu trolejbusu. Následně rychle vstane a uteče.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

VIDEO: Incident v brněnském trolejbusu. Cestující povalil revizorku na zem a utekl

Brněnští policisté na svém webu zveřejnili video z incidentu v jednom z místních trolejbusů. Muž v květnu tohoto roku utekl před revizorkou. Předtím ji po výzvě k předložení dokladů povalil na zem a...

28. srpna 2025  16:07

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

28. srpna 2025  15:50

Není to billboard, ale banner. Obří plachta s Fialou je v pořádku, rozhodlo Brno

Obří potištěná plachta s premiérem Petrem Fialou, který vyzývá k volbě jím vedené koalice SPOLU, podle brněnského magistrátu neporušuje žádná pravidla. Odbor památkové péče totiž uvedl, že nejde o...

28. srpna 2025  14:06

Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se...

28. srpna 2025  11:21

V Brně masivně unikal plyn, hasiči a policisté evakuovali desítky lidí

Policisté a hasiči zasahovali u masivního úniku plynu v brněnské ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická byla uzavřena....

27. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  28.8 8:48

Vojáci pouštějí naše písničky, aby Rusáky demoralizovali, líčí ukrajinští rapeři

Den před koncertem v Brně sedí jednatřicetiletý ukrajinský hudebník Jurko spolu s o dva roky starším Saškem na zahrádce jedné ze zdejších restaurací. Nad jejich hlavami zrovna prolétá letadlo. „Lidé...

28. srpna 2025  6:12

Za pár dní už bez velkých kolon. S prázdninami v Brně skončí i řada uzavírek

Projet přes Brno je letos v létě úkolem pro otrlé povahy, značky a objížďky se v něm neustále mění. Teď však brněnský magistrát řidičům vzkazuje, že se už za pár dní mohou těšit na plynulejší jízdu....

27. srpna 2025  17:48

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního...

27. srpna 2025  16:47

Za znásilnění mentálně postižené školačky dostal sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně, na sedm roků odnětí svobody. Mladík loni v dubnu znásilnil mentálně retardovanou třináctiletou...

27. srpna 2025

Za podvod s dávkami dostal ukrajinský pár 4 roky, zaplatit škodu pomohla rodina

Jedenáct milionů korun získal neoprávněně mladý pár z Ukrajiny na podpůrných dávkách pro své krajany. Krajský soud v Brně ve středu dvojici odsoudil na čtyři roky do vězení za podvod, k tomu přidal...

27. srpna 2025  11:58

Koupaliště na jihu Moravy bědují nad slabou sezonou, první zavřou už v neděli

Mizerná sezona, a ještě k tomu krátká. Některá koupaliště na jižní Moravě zavírají už s koncem prázdnin, lidé si tak mohou užít vodní radovánky posledních pár dní. Tuto neděli 31. srpna ukončí sezonu...

27. srpna 2025  10:31

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám svědčí. Výhledy na dobrou sezonu hlásí vinaři a nyní – v době sklizní – si ji chválí také ovocnáři. Po...

27. srpna 2025  5:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.