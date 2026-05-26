V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Oldřich Haluza
  11:08
Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil nabízenou péči o nové Centrum onkologické prevence. Zařízení vybavené moderními technologiemi včetně umělé inteligence má posílit screening, včasný záchyt nádorů i personalizovanou prevenci. Slavnostního otevření centra za 739 milionů korun se dnes zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Po novém vstupním pavilonu otevírá Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně v krátké době také Centrum onkologické prevence. Jeho součástí je sedm specializovaných pracovišť, která pokrývají všechny oblasti předcházení a včasné detekce onkologických onemocnění.

Do roku 2035 se rakovina stane nejčastější příčinou úmrtí, na prvním místě vystřídá kardiovaskulární nemoci. I proto je nové centrum prevence zásadní.

Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence se sedmi specializovanými pracovišti. Provoz slavnostně otevřel premiér Andrej Babiš (ANO) a eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi (vlevo). Ústavem jej provedl ředitel Marek Svoboda (vpravo). (26. května 2026)
Centrum dnes slavnostně otevřel premiér Andrej Babiš společně s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO), zúčastnil se také slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško a eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi.

„Otevření centra představuje důležitý krok pro další rozvoj preventivních programů v MOÚ. Umožní nám rozšířit služby a navýšit kapacity pro prevenci. Díky uspořádání pracovišť, mezioborové spolupráci odborníků a využití nejmodernějších technologií budeme schopni mnohem lépe provádět onkologické screeningové programy, personalizovanou prevenci zaměřenou na jednotlivce a jeho rodinné prostředí, a rychleji zavádět nové metody k odhalení a snižování rizik civilizačních onemocnění a k časné detekci nádorů,“ vysvětluje ředitel MOÚ Marek Svoboda.

„Nové centrum svým architektonickým řešením a uměleckými prvky ani zdaleka nepřipomíná klasickou nemocnici, kam většina zdravých lidí nerada chodí. Věříme, že přiláká další lidi k prevenci,“ zdůrazňuje Svoboda.

Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi, například fotonovým CT schopným detailního zobrazení při minimální dávce záření nebo magnetickou rezonancí a mamografy využívajícími umělou inteligenci pro rychlejší detekci nádorů.

K dispozici bude také celotělový skener, který s podporou AI během několika sekund vyšetří kůži celého těla.

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Součástí centra jsou posluchárny i poradny zaměřené na genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Centrum nabízí také osvětové aktivity, podílí se na vzdělávání odborníků a zapojuje se do národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti prevence.

Vybudování a vybavení centra vyšlo na 739 milionů korun. Čtyři pětiny nákladů pokryla dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Ze státního rozpočtu putovalo 122 milionů korun, MOÚ přispěl 38,5 milionu.

