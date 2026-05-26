V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Po novém vstupním pavilonu otevírá Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně v krátké době také Centrum onkologické prevence. Jeho součástí je sedm specializovaných pracovišť, která pokrývají všechny oblasti předcházení a včasné detekce onkologických onemocnění.
Do roku 2035 se rakovina stane nejčastější příčinou úmrtí, na prvním místě vystřídá kardiovaskulární nemoci. I proto je nové centrum prevence zásadní.
Centrum dnes slavnostně otevřel premiér Andrej Babiš společně s ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO), zúčastnil se také slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško a eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi.
„Otevření centra představuje důležitý krok pro další rozvoj preventivních programů v MOÚ. Umožní nám rozšířit služby a navýšit kapacity pro prevenci. Díky uspořádání pracovišť, mezioborové spolupráci odborníků a využití nejmodernějších technologií budeme schopni mnohem lépe provádět onkologické screeningové programy, personalizovanou prevenci zaměřenou na jednotlivce a jeho rodinné prostředí, a rychleji zavádět nové metody k odhalení a snižování rizik civilizačních onemocnění a k časné detekci nádorů,“ vysvětluje ředitel MOÚ Marek Svoboda.
„Nové centrum svým architektonickým řešením a uměleckými prvky ani zdaleka nepřipomíná klasickou nemocnici, kam většina zdravých lidí nerada chodí. Věříme, že přiláká další lidi k prevenci,“ zdůrazňuje Svoboda.
Vyšetřovny a laboratoře jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi, například fotonovým CT schopným detailního zobrazení při minimální dávce záření nebo magnetickou rezonancí a mamografy využívajícími umělou inteligenci pro rychlejší detekci nádorů.
K dispozici bude také celotělový skener, který s podporou AI během několika sekund vyšetří kůži celého těla.
Součástí centra jsou posluchárny i poradny zaměřené na genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Centrum nabízí také osvětové aktivity, podílí se na vzdělávání odborníků a zapojuje se do národních i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti prevence.
Vybudování a vybavení centra vyšlo na 739 milionů korun. Čtyři pětiny nákladů pokryla dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Ze státního rozpočtu putovalo 122 milionů korun, MOÚ přispěl 38,5 milionu.