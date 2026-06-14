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Zemřel neurolog Ivan Rektor. Zkoumal dopady holocaustu a války na Ukrajině

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  17:40
V 77 letech zemřel neurolog, dlouholetý přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a někdejší prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Zkoumal lidský mozek a vzdělával budoucí lékaře. V posledních letech se zabýval také fyzickými i psychickými dopady války na ukrajinské uprchlíky a přeživšími holocaustu.
První český člen korespondent Americké neurologické asociace Ivan Rektor

První český člen korespondent Americké neurologické asociace Ivan Rektor | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Ivan Rektor
Neurolog prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., v září 2022 v televizní talkshow Jana...
Přednosta Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Ivan Rektor vede i Centrum proti epilepsii.
První český člen korespondent Americké neurologické asociace Ivan Rektor
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Ve svých vědeckých pracích se zabýval především epilepsií, poruchami hybnosti, funkčním zobrazováním mozku a vztahem mozku, hudby a kognice.

Současně se také v posledních letech intenzivně zaměřoval na neurobiologii stresu a mezigenerační přenos traumatu.

Do širšího povědomí odborné veřejnosti se dostal díky svému výzkumu, který se zabýval potomky a přeživšími holocaustu a také zkoumáním psychických a biologických dopadů války na ukrajinské uprchlíky.

Jak se dědí trauma a stres. Přepisuje se do mozků dalších generací, líčí neurolog

„Profesor Ivan Rektor patřil k osobnostem, které svým dílem zásadně ovlivnily podobu Masarykovy univerzity i české medicíny. Byl mimořádným vědcem, lékařem a pedagogem, který dokázal spojovat světovou vědu s hlubokou lidskostí. Významně se zasloužil o rozvoj neurověd na Masarykově univerzitě, podílel se na vzniku CEITEC (Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity – pozn. red.) a vychoval generace odborníků, kteří dnes navazují na jeho práci. Jeho odchod je pro naši univerzitu i celou vědeckou komunitu nesmírnou ztrátou. Na profesora Rektora budeme vzpomínat s úctou, vděčností a obdivem,“ uvedl Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity.

Ivan Rektor si díky výzkumu epilepsie, poruch hybnosti a fungování lidského mozku získal také respekt odborníku v zahraničí.

Na významného lékaře zavzpomínal i bývalý premiér Petr Fiala. „Uprostřed dnešní debaty v České televizi mě zasáhla smutná zpráva: zemřel prof. Ivan Rektor, vynikající neurolog, lékař a vědec mezinárodního významu a můj blízký spolupracovník z vedení Masarykovy univerzity. Ale především můj kamarád, člověk s mimořádným rozhledem a vzděláním, skvělý společník. Moc mi bude chybět. Myslím na jeho rodinu, čest jeho památce,“ uvedl.

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