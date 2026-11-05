Definitivní stopka pro lanovku. Nové vedení Brna odstraní i překážející zdi

Více než dvoumetrové kovové klece vyplněné kamením omezují řidičům výhled. Jedna z nich stojí dokonce v blízkosti přechodu, přijíždějící šoféři proto nevidí na přicházející chodce. Hrozí kvůli tomu nebezpečné situace. Někteří politici se o tom ostatně přesvědčili přímo na místě.
„Nechali jsme předložit na první radu materiál, který říká, že všechny čtyři gabiony, které vznikly v rámci výstavby velkého městského okruhu na Bauerově jako příprava pro lanovku, budou odstraněny. Měli jsme nějaké varianty, nakonec jsme se je rozhodli odstranit všechny, bude to v rámci ještě probíhající stavby,“ řekl nový radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti).
Gabiony zakrývají základy lanovky, která měla vést od výstaviště k univerzitnímu kampusu a bohunické fakultní nemocnici. Podle Zemkova předchůdce Petra Kratochvíla (ODS) tam byly umístěny proto, aby z betonových ploch netrčela armatura, o niž by se někdo mohl zranit. I vyčnívající kusy se podle Zemka odstraní.
Základy z betonu na místě minimálně prozatím zůstanou. „Dopídili jsme se k tomu, že ta spodní, betonová část teď odstranit nejde, protože infrastruktura je zabudovaná hluboko do země,“ zdůvodnila náměstkyně primátora pro životní prostor Natálie Vencovská (Zelení). Jestli v budoucnu zmizí také tyto základy, je v tuto chvíli otevřené.
|
V Brně chtějí lanovku stůj co stůj, prověřovací studií se ani nezabývají
Nová koalice se chce dál bavit o tom, jak holé betonové plochy v zeleném pásu funkčně využít. „Nabízí se popínavá zeleň nebo nějaké jiné využití,“ nastínil Zemek. Podle Vencovské připadá v úvahu i umístění laviček.
Odstranění gabionů je prvním významným krokem, k němuž nová garnitura po svém nástupu přistoupila. Pro jejich likvidaci se většina z nastupujících politiků vyslovovala už před volbami. Podle Seznam Zpráv s umístěním kamení nesouhlasila policie, protože znemožňují bezpečný výhled. „Jsou nebezpečné,“ zdůraznil Zemek i nyní.
|
Brno protestovalo proti lanovce. Cestu neurychlí a vyděsí zvířata, vadí místním
Ukončení projektu lanovky zařadila nová koalice do svého programového prohlášení. Předchozí vedení města tento záměr loni na jaře pozastavilo. Prosazoval jej bývalý radní Kratochvíl.
Proti projektu dlouhodobě vystupovali zejména ornitologové. Stavební povolení pro lanovku napadli u soudu. Předloni na podzim jejich žalobě Městský soud v Praze vyhověl a pravomocně jej zrušil, protože se v povolovacím procesu neřešil osud ptáků, kteří se nacházejí na dotčeném území.