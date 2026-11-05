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Definitivní stopka pro lanovku. Nové vedení Brna odstraní i překážející zdi

Oldřich Haluza
  16:02aktualizováno  16:26
Definitivní stopku pro lanovku učinilo nové vedení Brna na svém prvním jednání po zvolení. Poté, co už předem avizovalo ukončení tohoto miliardového projektu svých předchůdců, ve čtvrtek rozhodlo o odstranění všech čtyř gabionových zdí, které vznikly jako součást přípravy na její stavbu. Z okolí nové multifunkční haly zmizí v příštích týdnech.

Více než dvoumetrové kovové klece vyplněné kamením omezují řidičům výhled. Jedna z nich stojí dokonce v blízkosti přechodu, přijíždějící šoféři proto nevidí na přicházející chodce. Hrozí kvůli tomu nebezpečné situace. Někteří politici se o tom ostatně přesvědčili přímo na místě.

„Nechali jsme předložit na první radu materiál, který říká, že všechny čtyři gabiony, které vznikly v rámci výstavby velkého městského okruhu na Bauerově jako příprava pro lanovku, budou odstraněny. Měli jsme nějaké varianty, nakonec jsme se je rozhodli odstranit všechny, bude to v rámci ještě probíhající stavby,“ řekl nový radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti).

Jeden z gabionů stojí v blízkosti přechodu, přijíždějící šoféři proto nevidí na přicházející chodce. Hrozí kvůli tomu nebezpečné situace. (5. listopadu 2026)
Více než dvoumetrové kovové klece vyplněné kamením brání řidičům ve výhledu, hlavně před přechodem. (5. listopadu 2026)
K odstranění gabionů poblíž nové multifunkční arény dojde v příštích týdnech. (5. listopadu 2026)
Jeden z gabionů stojí v blízkosti přechodu, přijíždějící šoféři proto nevidí na přicházející chodce. Hrozí kvůli tomu nebezpečné situace. (5. listopadu 2026)
16 fotografií

Gabiony zakrývají základy lanovky, která měla vést od výstaviště k univerzitnímu kampusu a bohunické fakultní nemocnici. Podle Zemkova předchůdce Petra Kratochvíla (ODS) tam byly umístěny proto, aby z betonových ploch netrčela armatura, o niž by se někdo mohl zranit. I vyčnívající kusy se podle Zemka odstraní.

Základy z betonu na místě minimálně prozatím zůstanou. „Dopídili jsme se k tomu, že ta spodní, betonová část teď odstranit nejde, protože infrastruktura je zabudovaná hluboko do země,“ zdůvodnila náměstkyně primátora pro životní prostor Natálie Vencovská (Zelení). Jestli v budoucnu zmizí také tyto základy, je v tuto chvíli otevřené.

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Nová koalice se chce dál bavit o tom, jak holé betonové plochy v zeleném pásu funkčně využít. „Nabízí se popínavá zeleň nebo nějaké jiné využití,“ nastínil Zemek. Podle Vencovské připadá v úvahu i umístění laviček.

Odstranění gabionů je prvním významným krokem, k němuž nová garnitura po svém nástupu přistoupila. Pro jejich likvidaci se většina z nastupujících politiků vyslovovala už před volbami. Podle Seznam Zpráv s umístěním kamení nesouhlasila policie, protože znemožňují bezpečný výhled. „Jsou nebezpečné,“ zdůraznil Zemek i nyní.

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Ukončení projektu lanovky zařadila nová koalice do svého programového prohlášení. Předchozí vedení města tento záměr loni na jaře pozastavilo. Prosazoval jej bývalý radní Kratochvíl.

Proti projektu dlouhodobě vystupovali zejména ornitologové. Stavební povolení pro lanovku napadli u soudu. Předloni na podzim jejich žalobě Městský soud v Praze vyhověl a pravomocně jej zrušil, protože se v povolovacím procesu neřešil osud ptáků, kteří se nacházejí na dotčeném území.

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