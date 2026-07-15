Dešťová smršť s kroupami spláchla centrum Brna. Počasí komplikuje dopravu

„V souvislosti s bouřkou provádíme čerpání vody, odstranění stromů nebo jiných nebezpečných stavů,“ sdělil zpravodajskému portálu iDNES.cz mluvčí hasičů Petr Příkaský.
Kvůli vytopené ulici zůstaly v ulici Koliště dvě vozidla ve vodě. Pod vodou skončila například i ulice Česká, Joštova nebo třída Kapitána Jaroše. „Když v Brně zaprší, vždycky to vytopí ulice,“ komentoval mluvčí.
Mezi 17:30 a 18:30 řešili hasiči 47 událostí většinou ve středu Brna. „Z důvodu silného deště dochází k nesjízdnosti některých úseků tramvajové sítě,“ informoval dopravní podnik na síti X.
Ve městě byla zavedená náhradní autobusové doprava, některé linky MHD pokračovaly se zpožděním.
„V současné době se všechna vozidla rozjela,“ informovala pak před 19:00 mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. Podle ní ale ještě přibližně půl hodiny potrvá, než se všechny spoje srovnají.
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„V současné chvíli evidujeme jen jednu zraněnou, ženu seniorského věku, která byla zraněná v souvislosti se spadenou větví,“ dodala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Krátce před 17:30 přitom vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu na pozorovaný jev kvůli slabší supercele, která se vytvořila právě nad Brnem.
Extrémní intenzitu bouřky pak potvrzovala například měření ze stanice v brněnských Žabovřeskách. Během pouhých 20 minut tam spadlo více než 15 milimetrů srážek. Teplota vzduchu se za deset minut propadla téměř o 10 stupňů Celsia.