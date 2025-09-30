Brno už nebude pomáhat nejchudším získat bydlení, byty přidělí podle pořadníků

Marek Osouch
  6:36
Aby člověk dostal v Brně městský byt, musí získat dostatek bodů a uspět v pořadníku. To neplatí jen u běžného obecního bydlení, ale i u sociálního, zaměřeného na nejchudší. Limitem však jsou podmínky, jež jsou pro lidi na úplném sociálním dně občas nesplnitelné. Na ně tak mířily speciální projekty s anglickým názvem Housing First, v překladu Bydlení především, které Brno odstartovalo v roce 2016. Teď postupně končí.
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)

Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru seškrtat počet bytů určených pro bezdomovce. (září 2019)
10 fotografií

Nejdříve tuto podporu mělo Brno jako vlastní sociální politiku, po roce 2018 s nástupem ODS do čela města se už zapojovalo jen do těch, na něž šly peníze z evropských dotací. Teď je u konce i tato forma a nová už navazovat nebude.

„Brno již neplánuje další projekty, prostřednictvím kterých by byly obsazovány sociální byty, a systém sociálního bydlení na území města se bude realizovat v souladu se zákonem o podpoře bydlení, který nabude účinnosti v příštím roce. Bude se jednat o identický postup, jak je tomu doposud. Posouváme se směrem ke stabilnějšímu, předvídatelnějšímu a kontinuálně financovanému systému,“ uvedl Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu s tím, že poslední větou má na mysli poskytování bytů formou pořadníku.

Jinými slovy už nebude existovat skupina sociálních bytů určených pro ty na úplném dně mimo jakoukoliv bodovací škálu.

V Brně končí projekt na zabydlování bezdomovců, podle města byl drahý

„Je to rezignace na řešení potřeby pro lidi bez domova,“ kritizuje plán opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno), který jako náměstek na brněnském magistrátu s touto sociální politikou ukončování bezdomovectví před bezmála deseti lety začínal.

Brno potřebuje víc sociálních bytů, tvrdí Hollan

Principem projektů, jako je zmíněný Housing First a jim podobných, bylo přidělit bydlení těm, kteří nemají šanci vyšplhat se v pořadníku nahoru. Za pomoci komplexní podpory od sociálních pracovníků a magistrátu se následně tito jedinci či rodiny snaží vyřešit další problémy, s nimiž se potýkají.

Je to tedy opačné než v případě pořadníku, který zvýhodňuje mimo jiné ty, kteří si nejdříve řeší své problémy jako třeba splácení dluhů a získání stabilního zaměstnání, aby pak mohli získat bydlení. To ale podle zastánců opačného přístupu právě u lidí bez střechy nad hlavou před vyřešením bydlení nelze příliš očekávat.

Matky s dětmi jsou potřebnější než narkomani, hájí ODS své plány s byty

Redakce iDNES.cz chtěla na toto téma hovořit i přímo s náměstkem brněnské primátorky pro sociální oblast Robertem Kerndlem (ODS) po nedávném zasedání zastupitelů. Přes mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka ale náměstek přímo v sále vzkázal, že k dané problematice nemá dostatek informací, přestože politici na schůzi schvalovali materiál týkající se podpory lidí v bytové nouzi.

Hollan má navíc za to, že celkový počet bytů, které Brno vyčleňuje jako sociální, je příliš nízký. „Bylo by třeba osm stovek až tisíc sociálních bytů, abychom se s řešením problému bezdomovectví posunuli. Město ale i nadále počítá jen se zhruba dvěma stovkami,“ zmiňuje Hollan.

Nechte nás bezdomovectví vyřešit, nabízí vedení města opoziční Žít Brno

Příklady nejen ze zahraničí ukazují, že je možné bezdomovectví vymýtit, případně alespoň výrazně omezit. Ostatně i sám brněnský magistrát na datech ilustruje, že 85 až 90 procent domácností, jež získaly touto formou bydlení, si je dokázalo udržet i po prvním roce od nastěhování. To je zhruba 220 rodin od roku 2016, další tři projekty s přibližně stovkou domácností ještě běží.

Velká bytová nouze rodin s dětmi

Podle nedávné analýzy, kterou si město nechalo zpracovat, žije v Brně stále asi 560 bezdomovců. Před sedmi roky byl průměr zhruba sedm stovek. Jenže jde o lidi vyloženě na ulici. Kolik dalších včetně rodin s malými dětmi přebývá po různých soukromých ubytovnách, jež neposkytují důstojné podmínky k životu, v tuto chvíli není jasné. Magistrát na výsledky této části analýzy ještě čeká.

„V Brně je skutečně velká bytová nouze rodin s dětmi. Některé z nich jsou kvůli tomu traumatizované, v nejhorším případě jsou z rodin přímo odebírané. Město si tuto skutečnost sice může dovolit ignorovat, ale pak z toho pramení další potíže,“ podotýká expert Platformy pro sociální bydlení Vít Klusáček.

Lidí v bytové nouzi v Brně rychle přibývá, bytů pro ně je jen pár

Brno chce využít nový zákon, který je podle Hollana kompromisem kompromisů. Alespoň by však díky němu mohlo získat peníze na platy sociálních pracovníků. Konkrétně se jedná o ty, kteří se v současnosti intenzivně věnují rodinám a jednotlivcům, aby se vymanili z těžké životní situace.

„Pozitivem je, že se devět úvazků překlopí na trvalé a že sociální odbor bude mít tyto lidi nadále k dispozici,“ hodnotí Hollan. Dnes jsou tito zaměstnanci placeni ze speciálního balíku peněz na určené projekty.

Klusáček ale pochybuje, že bude možné si sáhnout na peníze, pokud budou zaměstnanci poskytovat podporu rodinám, které už bydlení od Brna získaly. Podle něj je cílem těchto finančních pobídek v novém zákoně motivovat obce a města, aby poskytly další nové sociální byty a podporu těm, kteří jinak nemají šanci na ně dosáhnout kvůli nutnosti splnit určitá kritéria.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

Cyklista vrazil do auta, které zastavilo u přechodu. Seřval řidičku a ujel

Nejen jako neopatrný jezdec, ale i jako pořádný hulvát se zachoval cyklista, který na jedné z brněnských silnic naboural zezadu do brzdícího auta. Řidičce, která se šla za vůz podívat, co se stalo,...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Brno kvůli kultuře plánuje zastřešit nádvoří Špilberku. Ukázalo návrhy

Za koncerty i divadlem míří v Brně v létě lidé na nádvoří brněnského hradu Špilberk. Jenže ne vždy se vydaří počasí. Právě i kvůli tomu chce vedení hradu nyní nechat nádvoří zastřešit. Jak přesně, to...

Brno už nebude pomáhat nejchudším získat bydlení, byty přidělí podle pořadníků

Aby člověk dostal v Brně městský byt, musí získat dostatek bodů a uspět v pořadníku. To neplatí jen u běžného obecního bydlení, ale i u sociálního, zaměřeného na nejchudší. Limitem však jsou...

30. září 2025  6:36

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:35

Modelář potřebuje klid, po hádce se ženou si k tomu sednout nemůže, říká nadšenec

První plastikový model se mu do rukou dostal v pěti letech, o dva roky později už jeden takový veřejně předváděl. V současnosti stojí Petr Vacek jako autor i organizátor za výstavou Svět plastikového...

29. září 2025  15:42

Jak Zbrojovka (ne)kopíruje cestu Zlína do ligy. Je na nás tlak, ví Svědík

V minulé sezoně z Chance Národní ligy suverénně postoupil Zlín, letos se to stejné čeká od Zbrojovky. Jak na tom brněnská mašina v době, kdy se rozběhla druhá třetina programu druhé ligy, v porovnání...

29. září 2025

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:40

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

Po debaklu hubené skóre. Tohle byl náš hokej, hlásil Zbořil

Pro fanoušky hokejové extraligy byl nedělní zápas Komety proti Pardubicím atraktivní reprízou jarního finále, od kterého na sebe oba soupeři narazili poprvé. Pro brněnské mužstvo však byl především...

29. září 2025  9:15

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Divadelní herec Bláha si oblíbil Brno. Bylo by krásnou čtvrtí Prahy, usmívá se

Návštěvníci brněnských divadel znají herce Petra Bláhu například jako osudového Hamleta, milovníka či feministu. A nejen tak, rolí má ve svém rejstříku desítky. Charismatický padesátník je baví už...

28. září 2025  13:57

Vorlický dal Zbrojovce nádherný gól. Omluvil se a popřál jí: Za rok v lize!

Za druholigové béčko Slavie letos Lukáš Vorlický nastupuje jen občas, do víkendu se v jeho zápasech objevil jen třikrát. Na výjezd do Brna, kde rezerva „sešívaných“ hrála v sobotu, se ale obzvlášť...

28. září 2025  12:08

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Na co zírá mašinfíra: Ze Slovácka na Slovensko tunelem pod Bílými Karpaty

I dnešní Mašinfíra nás zaveze přes hranice, tentokrát východní. Motorákem společnosti Arriva se projedeme ze Slovácka na Slovensko. Vezmeme to po jedné z nejmladších tratí u nás, která vznikla až za...

28. září 2025

Seniorka při houbaření ušla mnoho kilometrů, našli ji až na Slovensku

Policisté od pátku pátrali po seniorce, která se odpoledne vypravila na houby do lesa v obci Radějov na Hodonínsku, odkud se ale už nevrátila. Žena při houbaření v hlubokém lese zabloudila, přičemž...

27. září 2025  15:13,  aktualizováno  22:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.