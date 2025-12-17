Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Ta lokalita vůbec nefunguje jako hlavní promenáda jižní části Brna. Auta a silnice ji totálně párají na několik nesourodých částí a výsledkem je chaos a dopravní uzel, kde se nikdo nechce zdržovat déle, než je nutné. Jedno z nejhorších míst v okolí a promarněný potenciál. Těmito slovy shrnul jeden z místních obyvatel současný stav Mariánského náměstí, které je centrem Komárova spadajícího pod městskou část Brno-jih.
Lokalita čelí mnoha výzvám, jako je hustá doprava, hluková zátěž či nedostatek kvalitních prostranství. Do budoucna ji navíc čekají velké změny, byť není v tuto chvíli jasné, kdy se uskuteční.
Tramvajová trať končící na prostranství se protáhne dál na jih a smyčka se zruší. Plánovaný velký městský okruh, který povede oproti původním předpokladům nikoliv přes náměstí, ale mnohem dál od něj, přinese značnou úlevu od aut a zklidnění dopravy. Nové nádraží chystané poblíž přinese dynamiku pro celou čtvrť. Radnice Brna-jih proto uspořádala urbanistickou soutěž, jejímž cílem bylo navrhnout dlouhodobou vizi pro Mariánské náměstí a okolí.
Stávající podoba území je dána zejména necitlivými zásahy z dob komunismu v podobě panelákového sídliště nebo dopravních tepen Svatopetrské a Černovické, které území zásadně rozdělují. Lokalita slouží jako dopravní uzel s minimem možností trávení volného času.
„Jmenuje se Mariánské náměstí, ale atributy náměstí vůbec nemá. Jsou tam rozsáhlé plochy nikoho. Když se tam člověk objeví, snaží se být co nejrychleji pryč. Není žádný důvod se tam zdržovat, nic, co by člověka bavilo a aspoň trochu mu říkalo, aby chvíli zůstal,“ míní městský architekt Jan Tesárek, který byl členem soutěžní poroty.
Nejvíc ji zaujal návrh pražského ateliéru Gogolák + Grasse. „Navrhuje lokální centra v podobě malých náměstí, jimiž reaguje na původní strukturu. Citlivě zvoleným měřítkem veřejných prostor i zástavby vytváří přirozené přechody mezi starými a novými strukturami, čímž účinně propojuje tyto nesourodé celky. Návrh klade důraz na bezpečné a logické propojení pěší, cyklistické, veřejné i individuální dopravy a přináší nové dopravní vazby,“ říká místostarosta Brna-jih a iniciátor soutěže Jakub Holas (STAN).
Nový úřad? „To je nesmysl“
Architekti z Gogolák + Grasse přesunuli tramvajovou trať, která dnes ve Svatopetrské vede za zábradlím podél čtyřpruhové silnice a tvoří bariéru v území, doprostřed vozovky. Po obou stranách silnice i dráhy včetně smyčky, velkého parkoviště a části zeleně před radnicí a paneláky navrhují zcela novou zástavbu. Umístili ji i na tenisové kurty za točnou.
Před novými budovami navrhují další náměstí – Ponávské, Jižní a Školní. Širší území rozdělují do čtyř oblastí, například sídliště označují jako nový Komárov a okolí kostela svatého Jiljí jako starý Komárov. A uprostřed každé z nich počítají s takzvanými dvory neboli velkými plochami plnými zeleně, které mají sloužit jako parky.
„Vítězný návrh ukázal potenciál místa, které se může stát živým centrem městské části. Přináší město pro lidi. Je dělaný z měřítka chodce, srovnává dnešní nepoměr mezi masivní dopravou a okolními prostory,“ podotýká Tesárek.
Drobné úpravy v předstihu
Kromě nové koncepce území měli architekti navrhnout i řešení každodenních problémů, která reálně zlepší život obyvatel. Ti poukazovali třeba na zhoršený pocit bezpečí, zmiňovali otázku čistoty veřejných prostranství i obavy z problematických osob.
Radnice tak chystá třeba úpravu podchodů, aby nebyly tak tmavé a neudržované a lidé se v nich cítili lépe. Nultá etapa prací může zahrnovat také prostor okolo kostela svatého Jiljí, pás zeleně podél Černovické či okolí školky u domova mládeže.
Diskutabilní myšlenkou je třeba zastavění velkého parkoviště na rohu Svatopetrské a Černovické, protože ho využívají obyvatelé sídliště a auta tam nechávají i řidiči dojíždějící do Brna předtím, než pokračují dál MHD. Autoři tam navrhli parkovací dům, kulturní centrum s víceúčelovým sálem a také nový úřad, i když vedení městské části žádný přesun ze současné budovy na prostranství nechystá.
„Nová radnice je úplný nesmysl. Ale úvahy o zastavění parkoviště jsou dlouhodobé. Moje myšlenka je, že by tam mohl vzniknout polyfunkční dům, kde by spodní tři patra byla určena pro parkování,“ říká starosta Brna-jih David Grund (ODS).
Oblast s obřím potenciálem
Vítězný návrh má představovat hlavně vizi do budoucna, aby radnice už předem věděla, jak se může území proměnit, až se uskuteční slibované velké změny.
„Proměna Mariánského náměstí a okolí bude postupným procesem, který by měl navrátit charakter Komárovu s akcentem historie místa a příběhem zaniklého ramene Ponávky. Zároveň budou plnohodnotně využity cenné plochy uvnitř města, jež mají dnes spíše periferní charakter,“ podotýká architekt Lukáš Grasse.
Na jeho návrh naváže podrobnější technická studie, do níž vítězní architekti promítnou připomínky vedení radnice i dalších aktérů, aby se mohla stát relevantním podkladem pro další rozvoj území. Do procesu se znovu zapojí také místní.
Navržená podoba úprav oblasti tak ještě dozná změn. Diskuse se povedou například ohledně míry zastavění, objemu nových budov i jejich využití. Nová zástavba každopádně povede k nárůstu počtu obyvatel v lokalitě, kde dnes žije několik tisíc lidí.
„Komárov je oblast s mimořádným potenciálem. Blízkost dvou řek Svratky a Svitavy, připravovaného nového nádraží, centra města i výborné dopravní napojení z něj v budoucnu učiní jedno z nejatraktivnějších míst Brna, přestože byl dlouho přehlížen,“ zdůrazňuje místostarosta Holas.