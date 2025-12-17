Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Oldřich Haluza
  5:33
Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její výsledky nyní prezentuje už s konkrétními vizemi nejen Mariánského náměstí. Realizace je však zatím jen hudbou budoucnosti.
Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže „Mariánské náměstí a okolí, Brno-jih“ řešením s citlivě komponovanou mozaikou zástavby, veřejných a poloveřejných prostor. | foto: Gogolák + Grasse

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...
Stávající stav zástavby v okolí Komárova. (16. prosinec 2025). (16. prosinec...
Hlavní dopravní tah z centra směrem na Bratislavu vede středem Komárova. (16....
Hlavní dopravní tah z centra směrem na Bratislavu vede středem Komárova. (16....
11 fotografií

Ta lokalita vůbec nefunguje jako hlavní promenáda jižní části Brna. Auta a silnice ji totálně párají na několik nesourodých částí a výsledkem je chaos a dopravní uzel, kde se nikdo nechce zdržovat déle, než je nutné. Jedno z nejhorších míst v okolí a promarněný potenciál. Těmito slovy shrnul jeden z místních obyvatel současný stav Mariánského náměstí, které je centrem Komárova spadajícího pod městskou část Brno-jih.

Lokalita čelí mnoha výzvám, jako je hustá doprava, hluková zátěž či nedostatek kvalitních prostranství. Do budoucna ji navíc čekají velké změny, byť není v tuto chvíli jasné, kdy se uskuteční.

Tramvajová trať končící na prostranství se protáhne dál na jih a smyčka se zruší. Plánovaný velký městský okruh, který povede oproti původním předpokladům nikoliv přes náměstí, ale mnohem dál od něj, přinese značnou úlevu od aut a zklidnění dopravy. Nové nádraží chystané poblíž přinese dynamiku pro celou čtvrť. Radnice Brna-jih proto uspořádala urbanistickou soutěž, jejímž cílem bylo navrhnout dlouhodobou vizi pro Mariánské náměstí a okolí.

Stávající podoba území je dána zejména necitlivými zásahy z dob komunismu v podobě panelákového sídliště nebo dopravních tepen Svatopetrské a Černovické, které území zásadně rozdělují. Lokalita slouží jako dopravní uzel s minimem možností trávení volného času.

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže „Mariánské náměstí a okolí, Brno-jih“ řešením s citlivě komponovanou mozaikou zástavby, veřejných a poloveřejných prostor.
Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže „Mariánské náměstí a okolí, Brno-jih“ řešením s citlivě komponovanou mozaikou zástavby, veřejných a poloveřejných prostor. (16. prosinec 2025)
Stávající stav zástavby v okolí Komárova. (16. prosinec 2025). (16. prosinec 2025)
Hlavní dopravní tah z centra směrem na Bratislavu vede středem Komárova. (16. prosinec 2025)
11 fotografií

„Jmenuje se Mariánské náměstí, ale atributy náměstí vůbec nemá. Jsou tam rozsáhlé plochy nikoho. Když se tam člověk objeví, snaží se být co nejrychleji pryč. Není žádný důvod se tam zdržovat, nic, co by člověka bavilo a aspoň trochu mu říkalo, aby chvíli zůstal,“ míní městský architekt Jan Tesárek, který byl členem soutěžní poroty.

Ostudná místa Brna: město hyzdí retro aréna i vlaková zastávka v polích

Nejvíc ji zaujal návrh pražského ateliéru Gogolák + Grasse. „Navrhuje lokální centra v podobě malých náměstí, jimiž reaguje na původní strukturu. Citlivě zvoleným měřítkem veřejných prostor i zástavby vytváří přirozené přechody mezi starými a novými strukturami, čímž účinně propojuje tyto nesourodé celky. Návrh klade důraz na bezpečné a logické propojení pěší, cyklistické, veřejné i individuální dopravy a přináší nové dopravní vazby,“ říká místostarosta Brna-jih a iniciátor soutěže Jakub Holas (STAN).

Nový úřad? „To je nesmysl“

Architekti z Gogolák + Grasse přesunuli tramvajovou trať, která dnes ve Svatopetrské vede za zábradlím podél čtyřpruhové silnice a tvoří bariéru v území, doprostřed vozovky. Po obou stranách silnice i dráhy včetně smyčky, velkého parkoviště a části zeleně před radnicí a paneláky navrhují zcela novou zástavbu. Umístili ji i na tenisové kurty za točnou.

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže „Mariánské náměstí a okolí, Brno-jih“ řešením s citlivě komponovanou mozaikou zástavby, veřejných a poloveřejných prostor. (16. prosinec 2025)

Před novými budovami navrhují další náměstí – Ponávské, Jižní a Školní. Širší území rozdělují do čtyř oblastí, například sídliště označují jako nový Komárov a okolí kostela svatého Jiljí jako starý Komárov. A uprostřed každé z nich počítají s takzvanými dvory neboli velkými plochami plnými zeleně, které mají sloužit jako parky.

„Vítězný návrh ukázal potenciál místa, které se může stát živým centrem městské části. Přináší město pro lidi. Je dělaný z měřítka chodce, srovnává dnešní nepoměr mezi masivní dopravou a okolními prostory,“ podotýká Tesárek.

Drobné úpravy v předstihu

Kromě nové koncepce území měli architekti navrhnout i řešení každodenních problémů, která reálně zlepší život obyvatel. Ti poukazovali třeba na zhoršený pocit bezpečí, zmiňovali otázku čistoty veřejných prostranství i obavy z problematických osob.

Radnice tak chystá třeba úpravu podchodů, aby nebyly tak tmavé a neudržované a lidé se v nich cítili lépe. Nultá etapa prací může zahrnovat také prostor okolo kostela svatého Jiljí, pás zeleně podél Černovické či okolí školky u domova mládeže.

Diskutabilní myšlenkou je třeba zastavění velkého parkoviště na rohu Svatopetrské a Černovické, protože ho využívají obyvatelé sídliště a auta tam nechávají i řidiči dojíždějící do Brna předtím, než pokračují dál MHD. Autoři tam navrhli parkovací dům, kulturní centrum s víceúčelovým sálem a také nový úřad, i když vedení městské části žádný přesun ze současné budovy na prostranství nechystá.

„Nová radnice je úplný nesmysl. Ale úvahy o zastavění parkoviště jsou dlouhodobé. Moje myšlenka je, že by tam mohl vzniknout polyfunkční dům, kde by spodní tři patra byla určena pro parkování,“ říká starosta Brna-jih David Grund (ODS).

Oblast s obřím potenciálem

Vítězný návrh má představovat hlavně vizi do budoucna, aby radnice už předem věděla, jak se může území proměnit, až se uskuteční slibované velké změny.

„Proměna Mariánského náměstí a okolí bude postupným procesem, který by měl navrátit charakter Komárovu s akcentem historie místa a příběhem zaniklého ramene Ponávky. Zároveň budou plnohodnotně využity cenné plochy uvnitř města, jež mají dnes spíše periferní charakter,“ podotýká architekt Lukáš Grasse.

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Na jeho návrh naváže podrobnější technická studie, do níž vítězní architekti promítnou připomínky vedení radnice i dalších aktérů, aby se mohla stát relevantním podkladem pro další rozvoj území. Do procesu se znovu zapojí také místní.

Navržená podoba úprav oblasti tak ještě dozná změn. Diskuse se povedou například ohledně míry zastavění, objemu nových budov i jejich využití. Nová zástavba každopádně povede k nárůstu počtu obyvatel v lokalitě, kde dnes žije několik tisíc lidí.

„Komárov je oblast s mimořádným potenciálem. Blízkost dvou řek Svratky a Svitavy, připravovaného nového nádraží, centra města i výborné dopravní napojení z něj v budoucnu učiní jedno z nejatraktivnějších míst Brna, přestože byl dlouho přehlížen,“ zdůrazňuje místostarosta Holas.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:33

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:20

Řidič po večírku nadýchal, pak se to snažil zachránit dřepy a poklusem kolem auta

Dřepy ani běh kolem auta nepomohly, řidiče po večírku policisté stejně nepustili

Kocovinu a zbytkový alkohol chtěl třicetiletý řidič z Hodonínska vyběhat a vydřepovat při sobotní policejní kontrole v Dubňanech. Přístroj policistům při první dechové zkoušce ukázal téměř tři...

16. prosince 2025  13:32

Celníci rozbili na jihu Moravy obří nelegální výrobnu cigaret, zadrželi 20 lidí

Celníci zastavili bulharskou dodávku, která pašovala přes 50 tisíc cigaret.

Celníci odhalili na jihu Moravy nelegální výrobnu cigaret s velkokapacitní výrobní linkou. Při rozsáhlé akci zajistili 32 tun tabáku a více než 15 milionů cigaret. Další čtyři miliony kusů byly...

16. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  12:50

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:36

Kdy se na jihu Moravy vyjasní? Region od začátku prosince leží v husté mlze

Mlhavé počasí, které už více než dva týdny přetrvává v Brně a na jihu Moravy.

Kdy už vysvitne sluníčko? Taková otázka v posledních dnech zřejmě vrtá hlavou velkému počtu obyvatel jižní Moravy. Region se nachází pod dekou nízké oblačnosti a hustých mlh minimálně od začátku...

16. prosince 2025  10:04

V obci leží nelegální hromada suti. Navezla ji firma, která má odpad recyklovat

Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku trápí černá skládka stavebního odpadu,...

Asi deset metrů vysoká hromada hlíny a stavební suti vyrostla nedávno v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Tisíce tun odpadu sem navezla společnost Ševčík Group, která stojí mimo jiné za...

16. prosince 2025  6:16

Další Američan na odchodu. Brno však slibuje, že náhrada je na cestě

Jacob Groves z Brna střílí trestný hod.

Po nejlepším ligovém střelci Rossu Williamsovi skončil v Brně předčasně další americký basketbalista Jacob Groves. Čtyřiadvacetiletý křídelní hráč se z rodinných důvodů vrátil do USA. Úřadující čeští...

15. prosince 2025  21:31

Radní ODS řešil kanalizaci u byznysu stranické kolegyně, pro dotaci i hlasoval

Nový jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS).

Jedna kauza za druhou stíhala v létě jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Mimo jiné pomohl stranické kolegyni k výnosnému byznysu s někdejší...

15. prosince 2025  16:30

Uhýbala náklaďáku, ale dostala smyk. Při srážce zemřela řidička, další tři lidé zranění

Při čelní srážce na Břeclavsku zemřela řidička osobního auta, další dva lidé z...

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřela řidička osobního auta, které se čelně střetlo s nákladním vozem. Další dva zranění účastníci havárie...

15. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  15:39

Advantage Consulting, s.r.o.
INŽENÝR KVALITY (45-60.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Brněnský radní končí v SOCDEM. Čekal jsem stopku bolševickému experimentu, říká

Hosty primátorské superdebaty jsou Tomáš Skřička (uskupení SPD, Trikolory a...

Přestože byl Jiří Oliva celostátním místopředsedou SOCDEM, v říjnových volbách dal svůj hlas hnutí ANO, protože se neztotožnil s kandidaturou své strany pod hlavičkou Stačilo! Po výsledku víkendového...

15. prosince 2025  15:29

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.