Brno zakáže jednokolky v pěší zóně. Chystá se i na drzé šoféry bez povolenek

„Předpokládáme, že nařízení zákazu provozu jednokolek bude platit od července,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

O zákaz jednokolek i elektrokoloběžek usilovala od loňského podzimu městská část Brno-střed kvůli opakovaným stížnostem chodců. Svou snahu zdůvodňovala bezpečností pěších pohybujících se po ulicích centra města.

„Nově schválený zákaz vychází ze širší domluvy naší městské části, magistrátu a provozovatelů sdílených elektrokoloběžek,“ uvedl místostarosta Brna-střed Zdeněk Machů (ANO). Podle magistrátního radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) jsou jednokolky pro pěší mnohem nebezpečnější než koloběžky.

Machů nicméně chce s ohledem požadavku ohledně koloběžek průběh letošní sezony sledovat a později vyhodnotit, zda nestojí za to nové omezení rozšířit i na tyto stroje. „V průběhu času se může nařízení změnit,“ poznamenal Machů.

Podle dřívějšího vyjádření Poňuchálka by se zákazem koloběžek až příliš omezily možnosti jejich využívání. „Elektrokoloběžky budou mít v pěší zóně sníženou rychlost. Zároveň by je uživatelé odkládali dále od pěší zóny a směl by je využívat pouze jeden člověk,“ doplnil mluvčí.

Mapa míst, kam mají zákaz vjezdu lidé na elektrických jednokolkách.

Dnes schválené nařízení stanoví, že jednokolkáři nesmí vjet do většiny ulic historického centra, kam běžně bez povolení nemohou ani řidiči aut. Kromě už zmíněných ulic se jedná například také o Zelný trh, Jakubské náměstí či Joštovu a část Moravského náměstí okolo sochy Jošta.

Podle zkušeností strážníků, kteří se denně pohybují v brněnských ulicích, naprostou většinu uživatelů jednokolek tvoří kurýři. Ve městě pracují pro firmy Bolt Food, Foodora a Wolt, jež se shodují, že tento typ rozvozců jídla nepatří mezi příliš časté. Jejich počty se pohybují v jednotkách, nanejvýš nižších desítkách.

21. října 2024

Loni na podzim se na jednokolkáře zaměřili při kontrolách republikoví policisté. Za týden jim udělili více než dvě desítky pokut v součtu za téměř 10 tisíc korun. Upozornili tehdy, že uživatelé jednokolek musejí podle zákona jezdit po chodníku, a to rychlostí srovnatelnou s chůzí. Na silnici mohou zamířit pouze v případě, že je na ní vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty.

„Pohybuji se stejně rychle jako auto, padesátkou. Dřív jsem zkoušel koloběžku a kolo, ale jel jsem nižší rychlostí, maximálně pětadvacet, a hrozně blízko okolo mě jezdili řidiči aut, hlavně taxi a rozvoz jídla,“ vysvětlil muž reportérovi iDNES.cz přímo na náměstí Svobody při čekání na zakázku. Zdůraznil též, že dosud neměl jedinou nehodu. „Po chodnících nejezdím, protože jsou úzké a je na nich hodně lidí,“ poznamenal.

Kromě uživatelů jednokolek chce vedení města omezit také neoprávněné vjezdy aut do historického centra, aby to ve středu města kolikrát nevypadalo jako na „dálnici“. Někteří šoféři totiž za rok nasbírali stovky porušení vjezdu bez povolení. Pomoci mají fyzické zábrany v podobě výsuvných sloupků, které by v Rašínově a Masarykově zamezily průjezdu po hlavním „tahu“ na centrální náměstí Svobody. Už dnes lidé tyto překážky znají z okolních ulic.

Kdy začnou sloupky v obou zmiňovaných ulicích bránit průjezdu šoférům, není prozatím jasné. „V tuto chvíli není hotové prověření možnosti tohoto opatření,“ zmínil Poňuchálek.