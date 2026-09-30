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Thajského turistu k smrti vyděsil muž schovaný pod postelí v brněnském hotelu

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  16:32
Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově náměstí. Neznámý muž se skryl pod postelí jednoho z pokojů a vyděsil filipínského návštěvníka. (26. září 2026) | foto: Facebook

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově...
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku...
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku...
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku...
9 fotografií
Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý člověk, který po odhalení z pokoje utekl. Na případ na Facebooku upozornil thajský provozovatel zájezdů Korn-ek Thummarukkit. Přivolaní policisté však neměli co vyšetřovat, žádná škoda nevznikla.

Policie i hotel nyní potvrdily, že se podivný incident skutečně odehrál, a to o uplynulém víkendu v noci na neděli. Podle jejich zjištění ale muž ve skutečnosti vnikl do pokoje, který ještě nebyl obsazený.

Podle Thummarukkitovy verze si jeden z členů skupiny při vstupu do pokoje všiml prstů pod postelí. Nejprve se domníval, že jde o něco nadpřirozeného, vzápětí ale zjistil, že se pod postelí schovává člověk z masa a kostí.

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově náměstí. Neznámý muž se skryl pod postelí jednoho z pokojů a vyděsil filipínského návštěvníka. (26. září 2026)
Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově náměstí. Neznámý muž se skryl pod postelí jednoho z pokojů a vyděsil filipínského návštěvníka. (26. září 2026)
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku 2016 chlubí pěti hvězdičkami. Nově jej přebírá síť Czech Inn Hotels.
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku 2016 chlubí pěti hvězdičkami. Nově jej přebírá síť Czech Inn Hotels.
9 fotografií

Vyděšený host následně vyběhl z pokoje pro pomoc. Muž mezi tím vylezl zpod postele a z hotelu utekl.

Skupina podle Thummarukkita okamžitě informovala hotelový personál. Tvrdí však, že zaměstnanci nedokázali poskytnout smysluplnou pomoc. Turista proto požádal o přestěhování do jiného pokoje, podle jejich tvrzení ale hotel změnu pokoje nezajistil.

Personál také údajně skupině turistů sdělil, že manažer hotelu bude k dispozici následující ráno v půl desáté. Jenže cizinci měli už v devět hodin odjíždět na další program.

Na místo následně dorazili policisté. „Bylo nám oznámeno, že měl být nějaký nezvaný návštěvník na pokoji, kde se měli ubytovat nějací cizinci. My jsme tam přijeli a provedli šetření,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté zasahovali v hotelu skupiny Czech Inn Hotels v Brně na Šilingrově náměstí. Neznámý muž se skryl pod postelí jednoho z pokojů a vyděsil filipínského návštěvníka. (26. září 2026)

Policisté však už podezřelého nezastihli. „Přivoláni jsme byli až ve chvíli, kdy už tam ten muž dávno nebyl. Nemohli jsme se ho tedy zeptat, proč se tam ocitl a co tam hledal,“ vysvětlil Chaloupka.

Šetření podle něj neprokázalo, že by muž něco ukradl. „Ukázalo se, že se nic neztratilo, nikdo nic neukradl a nebylo vlastně co dokumentovat,“ dodal mluvčí.

Hotel šokovaného cizince ubytuje zdarma

Verzi hotelu potvrdila také Dagmar Schejbalová, mluvčí společnosti Czech Inn Hotels. Podle ní ubytovatel situaci po oznámení okamžitě prověřil a kontaktoval policii. Kontrola elektronického přístupového systému přitom neukázala žádný neoprávněný vstup pomocí hotelové karty.

„Z prověření zároveň vyplynulo, že (předchozí) host při odchodu ponechal dveře pokoje otevřené, čehož následně neznámá osoba využila k neoprávněnému vstupu,“ uvedla Schejbalová.

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Právě v tomto bodě se potvrzená verze případu liší od původního popisu zveřejněného v Thummarukkitově příspěvku. Ten kritizoval zabezpečení hotelu a tvrdil, že skupina měla problémy s reakcí personálu. Provozovatel naopak uvádí, že postupoval bezprostředně a v úzké spolupráci s policií.

Policie přitom podle Chaloupky neměla důvod případ dále řešit. „V podstatě to byl člověk na prázdném pokoji před ubytováním. Pokoj nebyl úplně dovřený, nějak se tam tedy dostal, ale vlastně tam nebyl žádný škodlivý následek, po kterém bychom měli pátrat,“ osvětlil.

Host se nakonec rozhodl v pobytu pokračovat. Přestože prověření podle hotelu nepotvrdilo pochybení na jeho straně, nabídla společnost turistovi ubytování zdarma jako kompenzaci za nepříjemnou zkušenost.

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