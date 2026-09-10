Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky

„Policistům pracujícím na případu se i přes prováděné šetření doposud nepodařilo zjistit další účastníky konfliktu. Žádáme proto veřejnost o pomoc při ztotožnění osob na kamerovém záznamu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Stejně tak policie přivítá i svědectví či další videa od svědků incidentu. „Na zveřejněném záznamu je totiž patrné, že konflikt nahrávalo na telefon více přihlížejících,“ dodal Chaloupka.
Surové napadení se odehrálo v sobotu 1. srpna krátce po půl desáté večer přímo před vchodem do hlavní nádražní budovy. „Záminkou pro nepochopitelné chování agresorů měla být situace, kdy pracovníci ostrahy upozornili dvě ženy na zákaz kouření v objektu,“ sdělil.
Pachatelé, kteří se pohybovali nedaleko, napomenutí směřující ke dvěma ženám slyšeli a na ostrahu hned zaútočili. Zda se ženy s agresory znaly, policejní mluvčí nesdělil.
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Oba pracovníky ostrahy museli ošetřit záchranáři. „Následně jsme je převezli k vyloučení vážnějších zranění do Úrazové nemocnice a Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ sdělila po incidentu mluvčí krajské záchranné služby Michaela Bothová.
Policisté případ prověřují pro podezření z výtržnictví. „Kvalifikace se však může po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu svědků a dalších důkazů ještě rozšířit,“ upozornil Chaloupka.