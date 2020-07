Po válce řídil Brno ješitný úředník, který nerad pracoval a často se hádal

Válečné tanky zmizely, vojáci odtáhli a Brno se pozvolna navracelo k životnímu tempu, v němž žilo do roku 1938. Do čela brněnské radnice se hned v dubnu 1945 vyšvihl Vladimír Matula, do té doby řadový městský úředník s vlažným přístupem k práci.