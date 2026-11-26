Zamachlované tunely, rozdrbané štreky, svatý Martin na bílé hajtře a šofci, kterým hrozí těžké paso doble. Brněnští policisté se rozhodli upozornit na blížící se sněhovou kalamitu způsobem, který by možná potřeboval vlastní slovník. Oprášili totiž hantec a řidičům naservírovali pořádnou jazykovou jízdu.
Ani uzavřené tunely v Pisárkách a rozkopané silnice totiž podle nich nedokázaly zastavit svatého Martina na bílém koni. Ten si sice dal letos trochu na čas, ale teď už prý přešlapuje ve futrech a chystá se řidičům pořádně zatopit.
Za humorným varováním se ovšem skrývá reálná obava z komplikací v dopravě. Meteorologové předpověděli výrazné sněžení a policisté proto počítají s posílením hlídek. „Policisté se na možnou kalamitu připravují a mimo posílených hlídek dopravních policistů zvyšujeme kapacitu i na operačním středisku,“ uvedl v běžné češtině policejní mluvčí Pavel Šváb.
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A co že vlastně šoféry čeká? Bílé sajrajt, šlinda a nebezpečí, že jejich vágen skončí při plechovém kismí. Přeloženo z brněnského nářečí: sníh, břečka a hrozba pořádné bouračky.
Jejich jazyková kreativita ale nemá zakrýt vážnost situace. Meteorologové varovali před intenzivním sněžením a na jihu Moravy může napadnout až 15 centimetrů sněhu. Policisté proto počítají s posílením dopravních hlídek a navýšením kapacity operačního střediska.
„Policisté se na možnou kalamitu připravují a mimo posílených hlídek dopravních policistů zvyšujeme kapacitu i na operačním středisku,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
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A co když se štrece vyhnout nedá? Pak je potřeba sundat nohu z plynu, držet si od ostatních pořádný odstup a zapomenout na prudké manévry. Auto musí být řádně očištěné od sněhu a ledu, zimní pneumatiky jsou samozřejmostí. Zkrátka žádné machrování, protože na kluzké silnici může být i zkušený šofér rázem za šaška.
Brněnští policisté tak řidičům připomínají, že nejlepší prevence před zimními karamboly je někdy docela jednoduchá: když nemusíte, nelezte do toho. „Jestli můžete, zůstaňte fachčit na domašově, jináč hrozí těžké levingston,“ vzkazují policisté. A pokud by bylo nejhůř, klidně můžete nechat auto v práci, byť by zřejmě použili obrat fáro v hokně. Štatl totiž nikam neuteče.