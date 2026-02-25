Podrobnosti připravujeme.
Student si chtěl ublížit, po zásahu policie ho z fakulty odvezla záchranka
Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole
Malá vesnice u Brna připravila vlivné politiky ODS Roberta Kerndla a Pavla Blažka o desítky milionů korun, když jejich stavební pozemek proměnila v pole. Podobné zásahy do územních plánů jsou stále...
Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry
Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...
Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly
V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...
Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše
Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....
Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny
Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...
Pacientům pomáhá s chůzí robotický chodník, umí okamžitě poradit přes tablet
Pacientům s poruchami chůze, které jsou způsobeny neurologickými potížemi, pomáhá ve Fakultní nemocnici Brno robotický chodník R-GAIT. Zařízení využívá takzvaný biofeedback neboli biologickou zpětnou...
Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize
Když se před osmi lety zrodily volejbalové Šelmy Brno, měly dát druhou šanci hráčkám vracejícím se po mateřské. Málokdo věřil, že půjde o víc než krátkodobý experiment jedné generace. Jenže za šest...
Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění
Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...
Cyklistu u Lipovce na Blanensku srazilo auto, na místě byl mrtvý
Po střetu s osobním autem v úterý u Lipovce na Blanensku zemřel cyklista. U řidiče vozu policisté provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i orientační test na omamné a psychotropní látky,...
Pryč s rudoarmějcem z centra Brna, hlásají Piráti. Sbírají podpisy pod petici
Koalice TU! v čele s Piráty dnes začala sbírat podpisy pod petici za přesun pomníku rudoarmějce z Moravského náměstí v Brně. Petice podle iniciátorů neusiluje o vymazání historie, ale o její zasazení...
Muž natočil, jak rozvodněná řeka strhla lávku, která zkracuje místním cestu na pivo
Mnohem více vody teče v těchto dnech v řece Bobrůvce či Loučce na Brněnsku, jak je známá na dolním toku. V pondělí večer překonala první stupeň povodňové aktivity a příval vody protékající korytem...
Bál jsem se, měli zbraně, vysvětloval u soudu zběsilou jízdu. Smetl motorkáře
Jako by si dvojice šoférů ulice Brna spletla se závodní dráhou. Kličkovali v protisměru, ignorovali červenou a nedbali ani toho, že kvůli nim skončil v křižovatce zraněný motorkář. Policistům ale...
Dálnici D2 u Břeclavi zablokoval převrácený kamion, řidiče přemohla únava
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz ležel na boku a blokoval všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno, informovalo Národní dopravní informační centrum....
Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém
V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav dítěte a matky, poskytnou psychickou podporu či pomohou předejít rizikovým situacím. To vše je úkolem...
Se současným systémem narazíme v roce 2030 do zdi, hájí Grolich změny u nemocnic
Ve žlutých tričkách s podobiznou Jana Grolicha a heslem „Hejtmane, tak takhle ne“, přišli zaměstnanci jihomoravských krajských nemocnic na pondělní zasedání krajského zastupitelstva. Chtěli tím...
Samořiditelná Tesla zvládla provoz v Brně. Udělala jen jednu chybu, chválí starosta
Náročným provozem v brněnských Židenicích „protáhl“ v pátek samořiditelný vůz Tesla zdejší starosta Petr Kunc. Při testovací jízdě vybral jako spolujezdec náročnou trasu, kterou podle něj auto s...