Týmu, který aktuálně vede druhou fotbalovou ligu, byznysmen Kačena už několik měsíců pomáhal. Teď dokončil avizovanou dohodu se společností OneCap, která si ponechává 20 procent akcií.
„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byla přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál. Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti,“ konstatoval k transakci Kačena.
Jenže fanoušky zajímá především jeho další slib, který dal už před pár týdny. Nový „spasitel“ prohlásil, že z vlastního – tedy bez dotací a veřejných peněz – zaplatí výstavbu moderní fotbalové arény, kterou Brno už několik dekád marně vyhlíží.
|
Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena
Vedení města aktuálně ve své sportovní koncepci počítá s tím, že stadion bude v areálu výstaviště na místě současného velodromu, přičemž cyklistům ještě předtím vznikne náhrada v sousedství plaveckého areálu za Lužánkami.
S příchodem Kačeny a jeho ambicemi dostává letitý dluh novou dynamiku, protože na výstavišti, kde se staví i hokejová aréna, by kvůli návaznosti zmíněných plánů stadion nezačal růst dříve než za pět let.
Jak už portál iDNES.cz informoval, Kačena se ještě před oficiálním oznámením svého jména coby majitele Zbrojovky stihl potkat s vedením Brna. Výsledek prvního jednání by se dal shrnout jednoduše: Ukažte mi parcely, já si už vše další zajistím.
„Lokalitu teď vybíráme, pozemky chceme koupit komerčně a jakmile je budeme mít, začneme projektovat. Stavbu rozdělíme do několika etap, ale chceme postupovat rychle. Od města očekávám spíš podporu při povoleních a spolupráci,“ nastínil na klubovém webu Kačena.
U technoparku nebo v pískovně
Na taková slova politici logicky slyší. Vidí, že se mohou vyhnout několikamiliardové investici z městského rozpočtu, ostatně hlavně kvůli penězům projekt oddalovali několik desetiletí. Nyní proto začali hledat, kde by šlo fotbalovou arénu postavit rychle a bez zádrhelů.
Nabízí se Technologický park v Králově Poli nebo černovická pískovna, kde město vlastní velké části parcel a zároveň jsou dobře dopravně dostupné. U první varianty na severu města je tramvajová zastávka, poblíž nedalekého Technického muzea se plánuje i parkovací dům. Pískovna na jihu pak leží v blízkosti dálnice a případné spojení MHD by šlo posílit.
|
Stadion stačí vytáhnout ze šuplíku, říká architekt lužáneckého kolosea
Brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM) potvrdil, že tato dvě místa jsou v hledáčku. „Pak také ještě na jihu Komárova u dálnice máme velké pole, případně v Líšni existuje místo v dobré dostupnosti,“ nastínil další zvažované varianty, ale blíže je neupřesnil.
Při pohledu do mapy katastru nemovitostí připadá u Líšně v úvahu prázdný prostor poblíž tramvajové smyčky Novolíšeňská. Jednak je tu MHD a nedaleko i věčně takřka prázdné parkoviště u Zetoru.
Co na tento výběr říkají experti? „Technologický park je už na periferii, to je špatně. Lidé by neměli jezdit někam pryč. Brno má obří výhodu, že se může vše koncentrovat uvnitř, aby dál žilo. Fotbal jako zábava a sport má být součástí města,“ má jasno architekt Petr Hrůša, který v minulosti navrhl nový stadion do lokality za Lužánkami.
Pro Lužánky jsou jiné plány
I toto místo, kde stojí ruiny legendárního fotbalového stánku, se teoreticky opět nabízí jako možná varianta. Ostatně zmiňuje ji také šéf skupiny OneCap. „Máme teď zásadně větší šanci vrátit zašlou slávu brněnskému fotbalu a přivést opět 40 tisíc lidí na věříme obnovený stadion za Lužánkami,“ vzkázal vzletně Jaroslav Havel.
|
27. června 2015
Zásadní problém však je, že politici se stadionem za Lužánkami už nepočítají. Pro rozsáhlou oblast v širším centru Brna chtějí představit jiné plány. Navíc lokalitu blokují dlouholeté soudní spory, které stále ještě nejsou u konce.
|
Demolice za Lužánkami začne v říjnu, myslelo se i na hnízdící jiřičky
Zpět tedy k reálnějším variantám. Navzdory Hrůšovým výtkám vůči periferiím by jeho kolega z branže Jaroslav Sedlák preferoval lokalitu zmíněné pískovny, případně v Dolních Heršpicích u křížení dálnic D1, D2 a D52. „Když se podíváme, kde jsou v současnosti ve městech budovány nové fotbalové stadiony, je zřejmé, že se většinou nacházejí mimo centra a někdy i na periferiích, avšak s dobrou dopravní dostupností. Třeba jde o Mnichov, Dortmund či Amsterdam,“ vyjmenoval velká evropská města expert z Vysokého učení technického.
Arény pro 22 hráčů na trávníku, jež sledují desetitisíce lidí, jsou podle něj navíc často kombinovány s hotely, komerčními a obchodními centry. „To by také u Dolních Heršpic dobře fungovalo,“ doplnil Sedlák. V blízkosti jsou nákupní zóny Avion, Futurum či Olympia.
|
Plocha za Lužánkami má patřit sportu, teď je to chaotický slepenec, míní Brňané
Magistrát však nehledá jiná místa jen kvůli novému majiteli Zbrojovky. Vnímá, že v úvodu nastíněná „škatulata“ ohledně výstaviště nemusejí vyjít, pokud se politici nedohodnou s vlastníkem velodromu, což je klub TJ Favorit. Některým jeho členům se přesun z vlastního do nájmu nezamlouvá. „Pokud by měl nový fotbalový stadion vzniknout na výstavišti, prostor by se našel i opodál,“ naráží Sedlák na tamní sklady severozápadním směrem k nové hokejové aréně.
Dva miliardáři zatím nejednali
Také Hrůša si dokáže tuto variantu představit. „Pokud by stadion měl vzniknout jen na místě velodromu, bude tam příliš namačkaný a nejspíš poloviční oproti tomu, co jsem navrhoval za Lužánkami,“ podotkl a zopakoval, že jeho projekt je přemístitelný i kamkoliv jinam.
|
Brněnský fotbal jako na San Siru? Líšeň i Zbrojovka můžou hrát v Králově Poli
Každopádně zajímavé bude sledovat, jak se s Kačenovými vizemi popasuje druhý ambiciózní brněnský klub Artis, který pro změnu vlastní miliardář Igor Fait. Zda domácí zápasy v budoucnu odehraje na stávajícím stadionu v Srbské ulici, nebo „u Zbrojovky“, záleží na tom, zda se majitelé domluví.
„S panem Kačenou jsme o žádné spolupráci či plánech zatím nejednali, ani se dosud nesetkali,“ sdělil místopředseda představenstva Artisu Petr Kuba s tím, že si nemyslí, že by Zbrojovka byla schopná postavit novou arénu dříve než za osm let.
I proto město chystá opravu té stávající na Srbské, aby už na příští sezonu získala licenci pro první ligu.
Artis: Výstavba stadionu by měla být úkolem města
Co myšlenka nového stadionu čistě pro Zbrojovku, kterou nastínil její nový majitel Vojtěch Kačena, znamená pro další brněnský druholigový klub Artis? Kde v budoucnu plánuje hrát on? Na to odpovídá ředitel klubu Petr Kuba.
Překvapila vás prohlášení Vojtěcha Kačeny o plánech na stavbu stadionu ze soukromých zdrojů?
V Kačenových vizích Artis nijak nefiguruje. Proběhlo mezi kluby nějaké jednání ohledně nového stadionu?
V případě, že by se Zbrojovka stěhovala na svůj stadion, má Artis připravenou vlastní variantu?