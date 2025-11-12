Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení na prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož místě by v budoucnu mohla vyrůst vysněná moderní aréna.
Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za Lužánkami na stadiony v Berlíně, Londýně a Helsinkách. | foto: Lucky Man Films

Podmínkou při prodeji parcel bude podle radního Tomáše Aberla (TOP 09) to, že zůstanou určené výhradně pro stavbu fotbalového stadionu. Majitel Zbrojovky a miliardář Vojtěch Kačena při jednání s radními znovu deklaroval, že arénu postaví na své náklady, na což vedení města reagovalo prvním reálným krokem, který by měl směřovat k podstoupení zmíněných pozemků Kačenovi.

Jistotu pro sen brněnských fotbalový fanoušků to nicméně neznamená. Město stále vede s podnikatelem Liborem Procházkou neukončené soudní spory o stavby, které na tamních parcelách stojí. I proto jsou ve hře další dvě varianty – v Technologickém parku a na výstavišti, kde už aktuálně roste multifunkční hokejovou aréna.

Pro tři prověřovaná místa v Brně, kde by mohl stát nový fotbalový stadion, vzniknou také dopravní modely. Studie budou pracovat s návštěvností 30 tisíc lidí na fotbal a 40 tisíc na koncert a nastíní varianty pro běžný den a víkend. Celkem vznikne 12 modelů. Předpokládaný termín pro dodání dopravních studií je leden příštího roku.

Plyne to z informativní zprávy určené zastupitelům města od pracovní skupiny pro umístění stadionu, která se sešla už potřetí. „Na prvních dvou schůzkách jsme si rozdali úkoly. Nyní pokračujeme v plnění jednotlivých kroků, které by měly vést třeba ke zjištění, jaké problémy lokality skýtají,“ poznamenal radní pro sport Aberl.

Město už dříve rozhodlo, že nejlepší místo pro fotbalový stadion z veřejných peněz je u výstaviště. Chtělo kvůli tomu koupit a zbořit velodrom. Vojtěch Kačena, který se v létě stal novým majitelem brněnské Zbrojovky, ale změnil situaci tím, že avizoval postavit stadion bez dotací města či státu.

Znovu se začalo mluvit o oblasti za Lužánkami a o tom, že by tam dlouholeté spory s podnikatelem Liborem Procházkou blokující rozvoj mohl vyřešit právě fotbalový mecenáš.

Začátkem září zastupitelé podpořili výstavbu stadionu za Lužánkami za předpokladu, že to bude technicky a právně možné. Vedlo to kromě jiného ke zrušení zakázky na zbourání chátrajícího stadionu. Město zatím nechce v lokalitě dělat výrazné zásahy.

„Příchod soukromého investora je zásadní změna v úvahách o umístění stadionu. Pokud by se domluvil s panem Procházkou, vyřešil by se tím problém, který město v tuto chvíli není schopné efektivně vyřešit,“ poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Aberl doplnil, že jednání o koupi velodromu jsou nyní pozastavená.

Kancelář architekta města Brna také dosud posoudila soulad výstavby s brněnským územním plánem. Ve všech třech případech by byla nutná změna, například u Lužánek kvůli výšce. K této změně už učinili zastupitelé první krok v úterý.

