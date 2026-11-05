Trafika pro exprimátorku Vaňkovou. Za plný plat bude dohlížet na Veletrhy

Nominaci Vaňkové odsouhlasila nová koalice v čele s primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL) hned na svém prvním jednání, které se uskutečnilo dva dny po zvolení politiků do funkcí na zastupitelstvu.
Náměstkyně primátora Kamila Zlatušková (za ODS) předem věděla, že by Vaňková ráda obsadila tuto pozici. „Tohle bylo to jediné, co chtěla. V tomto směru je člověk na svém místě. Této problematice rozumí,“ řekla Zlatušková.
Vaňková svou nominaci vítá. „Pokud se předsedkyní představenstva skutečně stanu, budu moci plynule navázat na moji několikaletou činnost coby členky představenstva a pevně věřím, že díky mým zkušenostem a schopnostem mohu být pro tuto společnost přínosem,“ prohlásila bývalá primátorka.
Tuto funkci podle svých slov nepovažuje za politickou. „Na rozdíl od členky zastupitelstva, členky rady, členství v komisích rady či výborech zastupitelstva,“ dodala Vaňková.
Exprimátorka už v představenstvu Veletrhů minulé volební období působila. Byla jeho řádnou členkou, nastoupila v únoru 2024. Tentokrát má povýšit a v nejvyšší funkci vystřídat bývalého sociálního demokrata a dlouholetého starostu brněnské Slatiny Jiřího Idese. Ten počítá s tím, že ve funkci oficiálně skončí, jak nové vedení Brna nanominuje nové členy.
„Tím, že jsem už nekandidoval na magistrát, nebylo jak o pozici usilovat. Nejsem nominantem žádné strany zastoupené v zastupitelstvu,“ poznamenal Ides.
Spolupráce s Vaňkovou v představenstvu městské firmy podle něj fungovala dobře. „Je hrozně fajn, že bude jako bývalá primátorka pokračovat. Prostředí Veletrhů zná,“ míní dosavadní šéf představenstva.
Loni bral v této funkci zhruba 35 tisíc korun hrubého. Jeho nástupkyni se plat pravděpodobně mírně zvýší.
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O nominantech do představenstev a dozorčích rad městských firem rozhoduje vládnoucí koalice. Bývá pravidlem, že po svém nástupu každá nová garnitura navrhuje vlastní zástupce, ve většině případů se jedná o politiky.
Jedinou nepolitickou výjimkou na pozici šéfa představenstva městské společnosti byl v minulém volebním období Miloš Havránek, který je v Dopravním podniku města Brna (DPMB) zároveň generálním ředitelem.
Hruška už avizoval, že ve firmách budou počty členů orgánů měnit, aby se dostalo i na zástupce opozice. Brno má 11 firem, kde vlastní stoprocentní podíl. Kromě Veletrhů mezi ně patří třeba Teplárny, Brněnské komunikace, DPMB nebo Arena Brno. Dále má město i vlastní příspěvkové organizace, které přímo zřizuje a nejsou obchodními společnostmi.
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K nim se řadí například i Kancelář architekta města Brna vedená Janem Tesárkem. Jeho pozice je po nástupu nové garnitury nejistá. Politici budou v příštích dnech a týdnech řešit nejen jeho budoucnost.
Týká se to i Areny Brno, která připravuje a bude provozovat novou multifunkční halu. Šéfem představenstva této firmy je dosud bývalý radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS), který tento projekt řeší od samotného začátku.
Před volbami vyvolala Zlatušková pozdvižení, když mluvila o jeho dalším působení v této společnosti. Protikandidáti si její slova vyložili tak, že ODS už Kratochvíla „instalovala“ coby nového ředitele arény, kterým je přitom Jan Zavřel. Kratochvíl následně odmítl, že by měl ambici zastávat tuto funkci.