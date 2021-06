V Brně se v létě zavřou Pisárecké tunely, rekonstrukce mostů se odkládá

Blížící se začátek prázdnin znamená i start dalších dopravních omezení na brněnských silnicích. Ta hlavní akce, která začne ještě před dvouměsíčním volnem pro všechny školáky, je stavba velkého městského okruhu za výjezdem z Husovického tunelu v části Tomkovo náměstí a Rokytova. Zahájení stavebních prací je v plánu 23. června, tedy už příští týden.

První omezení dopravy se tady chystají na první červencový týden. Řidiči neprojedou po Dukelské třídě, která vede směrem do centra. Posléze se práce dotknou i provozu MHD.

„Od srpna nebo září až do prosince bude přerušen provoz tramvají do Obřan, náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy,“ sdělil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Některé práce se podle něj záměrně uspíšily ještě na letošní rok, aby už ten příští mohly tramvaje znovu jezdit do Obřan.



„Budou totiž zajišťovat náhradní dopravu při železniční výluce,“ připomněl další komplikaci v dopravě, která cestující z Brna už na konci roku čeká.

První rok bude nejnáročnější

Omezení se zatím nemusí bát šoféři na hlavní frekventované silnici. Ta by měla být podle dostupných informací průjezdná v dosavadní šířce po celé léto.

„První rok stavby ale bude kvůli přeložkám různých sítí vůbec nejnáročnější,“ poznamenal šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Připomněl přitom problémy spojené s přeložkami u rekonstrukce Dornychu a Plotní. I proto má z kopnutí do země obavy, na co narazí. „Po celou dobu až na některé výjimky by se nicméně mělo na hlavním tahu jezdit ve dvou pruzích v každém směru,“ prohlásil Fiala.

Náklady této stavby části městského okruhu, která bude hotová za tři roky, se vyšplhají na 2,4 miliardy.

ŘSD se navzdory původním plánům už letos nepustí do rekonstrukce havarijních mostů na výjezdu z Brna u Ostravské na ulici Otakara Ševčíka. „Budou se opravovat v příštím roce,“ řekla koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová. Jak sami silničáři píší, vzhledem k velkému vytížení tohoto klíčového uzlu tady bude kvůli objízdným trasám složitá situace.

A na druhé straně městského okruhu na Žabovřeské musí řidiči až do konce roku počítat s každodenními několikahodinovými uzavírkami kvůli odstřelům skály na rozšíření tamní komunikace.

Do Plotní se vrátí tramvaje

Kromě toho šoféry v západní části Brna čekají další komplikace, protože celé prázdniny budou uzavřené Pisárecké tunely. „Tuto uzavírku považuji za největší komplikaci na brněnských silnicích letos v létě,“ poznamenala Jágerová.

V tunelech se kromě opravy povrchu budou především měnit technologie za moderní umožňující v budoucnu také zavedení úsekového měření. Objízdná trasa povede po Vídeňské a Poříčí a právě u druhé zmíněné už nastaly problémy kvůli zpožděné výstavbě horkovodů.



Na Poříčí se sice kopat nebude, teplovod ale vede pod blízkou řekou Svratkou a firma potřebuje zabrat část jednoho pruhu kvůli stavebním strojům. Na prázdniny však bude provoz bez omezení, zúžení se pak vrátí v září.

Mnohé stavby v Brně pokračují už od začátku roku – rekonstrukce Lesnické ulice vedoucí k Mendelově univerzitě, která potrvá až do poloviny září, stejně tak bude celé léto pokračovat oprava křižovatky u Semilassa v Králově Poli. Tady jen nastane změna, kdy tramvaje přestanou jezdit do Řečkovic a všechny budou končit na nádraží v Králově Poli.

S dalším omezením musí počítat cestující také ve Starém Lískovci, kde budou ještě víc zkráceny tramvajové linky číslo 6 a 8 kvůli stavbě odbočky z trati k bohunickému kampusu. Konečnou budou mít přes léto už u Ústředního hřbitova.

Naopak jedna velká uzavírka s prázdninami skončí. V Plotní ulici, kam se přesouvala trať z vedlejšího Dornychu, se objeví tramvaje. Do Komárova stihnou trasu o dvě minuty rychleji, což je poměrně dost na takto krátký úsek. Na konci srpna se pak s téměř ročním zpožděním očekává dokončení této tříleté stavby za více než 1,2 miliardy korun a návrat veškeré dopravy.