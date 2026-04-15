Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Marek Osouch
  10:33
Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do rozpočtu města skutečně přiteklo. Developeři si ale nyní po pěti letech takto nastavené spolupráce stěžují, že stále nevidí, na co jejich peníze posloužily.
Vizualizace bytového komplexu Kalevala s devíti budovami a 750 byty v Brně.

„Dopad na konkrétní lokality není příliš vidět,“ poznamenal například brněnský developer Tomáš Kaláb, který je zároveň místopředsedou Asociace brněnských architektů a stavitelů (ABRAST).

Běžnou praxí zatím podle něj ve městě je, že peníze jsou použity až s velkým časovým odstupem, příliš obecně, případně dokonce není zřejmé, zda vůbec byly využity. V asociaci proto sílí obavy, že značná část financí nic nepřináší a pouze leží na účtu, aniž existuje odpovídající kontrola, jak se s nimi nakládá.

Brno chce zarazit kličky developerů, dokončuje pro ně nová pravidla

Nejhorším scénářem, jejž podle svých slov nemohou členové asociace vyloučit, je pak varianta, že peníze od developerů – tedy ve výsledku od nových obyvatel Brna, kteří si byty pořizují – používá vedení města místo původního účelu k navýšení vlastního rozpočtu na opravy infrastruktury. Z vybraných „desátků“ se má přitom stavět jen ta nová ve vznikajících čtvrtích.

„Pomáhá to totiž předcházet situacím, kdy v okrajové části Brna vyroste velký projekt v místě bez základní občanské vybavenosti,“ doplnil šéf brněnské developerské společnosti Trikaya Dalibor Lamka, který je zároveň členem správní rady ABRAST.

Lidé o příspěvcích často nevědí

Narážet může třeba na sídliště Sadová v brněnském Králově Poli, kde neutěšenou situaci s chybějícími školkami nebo hřišti začalo město dohánět až s výrazným zpožděním. Nelibě to logicky nesli i tamní obyvatelé. V tuto chvíli však developeři od kupců nebo lidí ze sousedství neevidují stížnosti a dotazy, kdy a kde bude na novém sídlišti nějaký park nebo jiná plocha k trávení volného času. Podle Kalába je to dáno i tím, že o systému spolupráce ani mnoho z nich neví.

„Když jim o tom říkáme, dívají se na nás trochu pochybovačně. Přitom je to škoda, touto cestou by mohlo město ve spolupráci s občany postupně zlepšovat veřejný prostor,“ míní Kaláb.

Magistrát se brání, že peníze ladem neleží. „O jejich využití komunikujeme s příslušnou městskou částí, protože tamní politici mají nejlepší místní znalost, a samozřejmě o všem informujeme i konkrétního developera. Dokonce s ním uzavíráme smlouvu řešící přesné využití peněz,“ odmítl výtky investiční náměstek primátorky René Černý (dříve ANO).

Z konkrétních staveb, na které využilo město peníze od developerů, zmínil třeba rozšíření Šámalovy ulice, jež bude sloužit jako jedna z hlavní příjezdových cest do vznikající rezidenční čtvrti Nová Zbrojovka. Nyní se na opačném okraji této části pracuje na prodloužení ulice Markéty Kuncové.

Seznam projektů město nemá

Přípravné práce podle magistrátu postupují rovněž u řady mateřských škol – jedna z nich vyroste v části známé jako Západní brána, kde chystají velkou výstavbu dva developeři i město, jiná budova pro ty nejmenší vznikne v lokalitě Šedova, což je dnes stavebním plotem obehnaná plocha mezi Juliánovem a brněnskými Vinohrady.

„Realizace bude pravděpodobně zahájena v roce 2027,“ přiblížil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Přesný počet připravovaných projektů a těch již vzniklých však nebyl magistrát na dotaz MF DNES ani za týden schopen vyčíslit. Jen sdělil, že doposud město na základě spolupráce s developery, kteří plánují nebo už staví takřka 10 tisíc nových bytů, podepsalo 103 smluv.

Developer pomohl Brnu vykoupit pozemky, teď od města získá lukrativní parcely

Aktuální kritika systému spolupráce není ze strany developerů první. Už po roce platnosti zmíněných pravidel lamentoval šéf společnosti Impera František Šudřich nad tím, jak jsou nejasná ohledně možnosti nepeněžitého plnění. „Rádi bychom výstavbu občanské vybavenosti řešili sami, ale v současnosti to není možné. V tomto bodě se schválené zásady nedodržují,“ tvrdil v roce 2022.

Neshody s magistrátem měl i Lamka ohledně mateřské školy ve své čtvrti Pod Hády, kterou chtěl původně řešit sám. „Řekli nám, že si od nás nemohou vzít takový objekt ani za korunu, protože stavba by nebyla veřejně vysoutěžena, když ji postavíme sami,“ líčil tehdy. Nakonec ji plánuje Brno a avizuje, že i tady začne stavba pravděpodobně příští rok.

První úprava pravidel přišla loni

Developeři by podle svých slov ocenili od magistrátu větší podporu. „Mohl by například vyčlenit část pracovníků, kteří by se stavebníky prošli celým procesem. Zatímco pro participativní rozpočet má město vyčleněno speciální oddělení, u investičních příspěvků, v nichž se pohybují řádově vyšší částky, srovnatelná podpora chybí,“ podotkl šéf developerské společnosti Avrioinvest Tomáš Beneš. Také on je členem asociace stavitelů.

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Tahouni výstavby bytů v Brně se tudíž snaží tlačit na politiky, aby pravidla spolupráce upravili. První a zatím poslední změnu přitom schvalovali zastupitelé teprve loni na konci roku. Náměstek primátorky Černý proto v této souvislosti připomíná, že úpravy jsou velmi čerstvé a se zástupci developerů se vše řešilo více než půl roku.

„Přičemž asociace s novou podobou souhlasila,“ vyzdvihl s tím, že pravidla nemají žádnou zákonnou oporu a jsou založena na dobrovolné bázi.

8. dubna 2026
KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

Definitivní tečka za kauzou Stoka? Soud vyhlásí rozhodnutí v její poslední části

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu vyhlásí rozhodnutí v poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed. Týká se obžalovaných Ivana Trunečky a Petra...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...

Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii

Muž při úprku před policií narazil do čtyř aut

Policisté v brněnských Dolních Heršpicích zkraje dubna pronásledovali zdrogovaného řidiče se zákazem řízení, který při svém úprku naboural čtyři další auta a jednomu dokonce urazil kolo. Uprchlíka...

Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se

Zaplněná brněnská hala sleduje souboj domácích volejbalistů s Libercem.

Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí...

Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla

Eliška Hamzová na tréninku českých basketbalistek

Když se Romana Hamzová v roce 2000 dostala z brněnských Žabin do americké WNBA, psal se výjimečný basketbalový příběh. Byla teprve druhou Češkou, která si zahrála tuhle elitní soutěž. O více než...

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

