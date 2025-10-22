„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před popíráním vědeckých poznatků o změně klimatu i podporou fosilních paliv. Na transparentech se objevila hesla jako „Přírodu si vzít nedáme“ nebo „Když bude ministrem Macinka, nezbude ani květinka“.
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí" varuje před jmenováním Petra Macinky (Motoristé), kterého organizátoři považují za nevhodného kandidáta (22. října 2025)

Protestu se podle odhadu Městské policie Brno účastní nejméně 800 lidí, řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Převažují mladí lidé, navzdory deštivému počastí přišly také rodiny s dětmi.

Na náměstí Svobody přišla svůj názor vyjádřit například devětadvacetiletá Kristýna Kaňová. „Mám strach z toho, co se bude dít na ministerstvu životního prostředí. Jeho (Macinkovy) výhrůžky tím, že ‚poteče zelená krev‘ podle mého názoru nepatří na ministerstvo životního prostředí, kde by měl sedět někdo, kdo nepopírá vědu, reflektuje závěry vědecké obce a má přírodu rád, což on není,“ řekla Kaňová.

„Macinka není micinka.“ Lidé protestovali proti Motoristům na životním prostředí

Konstruktér mikroskopů Jiří Pospíšil nesouhlasí s tím, aby lidé jako Macinka a poslanec Motoristů Filip Turek zastávali funkce, které dle Pospíšila neodpovídají jejich smýšlení.

Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním Petra Macinky (Motoristé), kterého organizátoři považují za nevhodného kandidáta (22. října 2025)
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním Petra Macinky (Motoristé), kterého organizátoři považují za nevhodného kandidáta (22. října 2025)
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním Petra Macinky (Motoristé), kterého organizátoři považují za nevhodného kandidáta (22. října 2025)
Demonstrace „Zachraňme ministerstvo životního prostředí“ varuje před jmenováním Petra Macinky (Motoristé), kterého organizátoři považují za nevhodného kandidáta (22. října 2025)
„Respektuji, že uspěli v demokratických volbách, nicméně ministry ještě nejsou, takže demonstrace jsou jedna z věcí, které můžou vytvořit tlak na to, aby zvolili jiné ministerské posty. Na ministerstvu životního prostředí by měl být člověk, který bude dbát na ochranu přírody a upřednostňovat ji před ekonomickými zájmy,“ uvedl Pospíšil.

Zdá se mi, že jste nervózní, tvrdil Rakušan. Špiníte čisté, oponoval Macinka

O budoucí vládě jednají v těchto dnech zástupci ANO, SPD a Motoristů. Rozhodnutí o personáliích odložili na později. Výhrady k obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem Motoristů vyjádřily už dříve také ekologické organizace, vědci nebo studenti v otevřených dopisech.

Obdobná demonstrace se uskutečnila v neděli v Praze. Macinka, už dříve pražskou demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb, obavy ekologů odmítá.

