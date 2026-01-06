V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

  21:02
V brněnské městské části Židenice zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, příčinou úmrtí mohlo být podle záchranářů podchlazení. Mužovo tělo našli v úterý odpoledne. Potvrdila to mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Na úmrtí upozornila Česká televize.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mezi4stěny

Podle Bothové šlo o muže středního věku. „Po příjezdu na místo už jsme mu nemohli pomoci. Nezle vyloučit, že příčinou úmrtí bylo podchlazení a dlouhodobý pobyt v mrazu,“ uvedla mluvčí.

Jihomoravští záchranáři pečovali v posledních dnech asi o deset pacientů, kteří se v mrazivém počasí podchladili. A většinou šlo o lidi, kteří dlouhodobě žijí na ulici. S tím se mnohdy pojí i jiné zdravotní komplikace, řekla Bothová.

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

Ti, kteří se chtějí před mrazem uchýlit do tepla, mohou využít služby sociálních organizací. V Brně má stále volné kapacity městské Centrum sociálních služeb.

V případě muže, kterého našli mrtvého v Židenicích, šlo podle České televize o člověka, o něhož se stará nezisková organizace Mezi4stěny. Ta působí u lidí bez přístřeší přímo v terénu.

V pondělí na sociální síti Facebook požádala veřejnost o dary v podobě spacáků, teplého oblečení, dek a přikrývek, které budou určeny pro lidi bez domova, jejichž životy silné mrazy ohrožují.

Koumáci bezdomovci. Ve výměníkové stanici si udělali lázně, měli i bazének

Česko čekají další mrazivé noci, v noci na středu se mohou teploty pohybovat kolem minus 13 stupňů Celsia a v noci na čtvrtek nejčastěji mezi minus 11 a minus 16 stupni.

Český hydrometeorologický ústav na silný mráz vydal v neděli výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, platí pro většinu Česka do čtvrtečního dopoledne.

6. ledna 2026  20:35

