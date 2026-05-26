Šéf Moravského zemského hnutí končí, kvůli polití Benešovy sochy červenou barvou

Autor: ,
  15:17
Pavel Trčala odchází z funkce předsedy Moravského zemského hnutí, postu se vzdal i předseda revizní komise Zdeněk Albrecht. Reagují tak na to, že členové hnutí minulý týden nabarvili ruce sochy Edvarda Beneše v Brně před právnickou fakultou Masarykovy univerzity červenou barvou.

Podle Trčaly jde o nepřípustný vandalský čin, který se neslučuje s hodnotami hnutí. I když Tomáš Kočko s dalšími třemi aktivisty uvedli, že to byla jejich individuální akce, o níž předsednictvo hnutí nevědělo, podle Trčaly hnutí výrazně poškodila, řekl.

Moravští aktivisté natřeli rudou barvou ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Pavel Trčala (vpravo) se před dvěma roky podílel i na přelepení nelegálních billboardů moravskou vlajkou.
Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)
Kočko a další nabarvili Benešovy ruce minulou středu, zároveň na něj pověsili ceduli s nápisem „Český nácek, škůdce Moravy“. Akci uskutečnili v předvečer Sudetoněmeckých dnů, které se v Brně konaly od čtvrtka a poprvé v Česku.

Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje nejen mrtvé při odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, ale také oběti politických kroků prezidenta, konkrétně jeho paktování s českými i sovětskými komunisty. Žádají odstranění sochy, která stojí před právnickou fakultou, podle nich nemá Beneš s Masarykovou univerzitou nic společného.

Trčala tento čin odsoudil. Také uvedl, že Moravské zemské hnutí nikdy neschválilo veřejnou podporu sjezdu sudetských Němců na Moravě.

„Nikdy se nechtělo lacině za každou cenu vyjadřovat k trendy politickým záležitostem, které rozdělují společnost. Naším programem je obnova samosprávné Moravy v jejích historických hranicích, které jsou vymazané z map, a spousta lidí ani neví, kde tyto hranice jsou. Postavení, ve kterém se Morava nachází, je nespravedlivé a rozpočtové určení daní je nevyvážené. Zbytečně malé kraje zvyšují byrokracii a nerespektují zemské hranice,“ řekl Trčala.

Moravští aktivisté obarvili ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. (20. května 2026)

Když chce někdo podle něj být aktivistou, nemá být spojený s politickou stranou, kterou svým jednáním poškozuje stejně jako práci ostatních.

„Názory lze vyjadřovat civilizovanou cestou ve veřejném prostoru. S řadou Benešových kroků také nesouhlasím, ale argumentuju a nesnižuju se k činům, proti nimž se ten člověk dávno nemůže bránit,“ doplnil Trčala.

Trčala působil v Moravském zemském hnutí od roku 2018 jako místopředseda, od roku 2023 byl předsedou. V posledních osmi letech kandidoval vícekrát v různých brněnských obvodech do Senátu, zvolen nebyl. Hnutí se zúčastnilo také loňských voleb do Sněmovny, postavilo kandidátky ve čtyřech moravských krajích a získalo v nich vždy několik desetin procent hlasů.

