Řidič černého audi, který zákaz řízení neporušil poprvé, se do honičky s policejní hlídkou pustil 1. dubna. Zběsilými manévry ohrožoval ostatní účastníky provozu, postupně naboural do čtyř aut, která míjel, a jednomu z nich dokonce urazil kolo. To padlo do cesty pronásledující hlídce a po nárazu ji na chvíli zpomalilo.
Svou jízdu řidič zakončil ve firemním areálu, odkud pokračoval v úprku po svých. Policisté však muže po několika metrech dostihli a zadrželi.
„Ujíždějící přiznal, že před jízdou užil drogy a odmítl se podrobit testu na přítomnost omamných a psychotropních látek,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.
Muž skončil ve vazbě a auto ve střeženém skladu. „Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeho první jízdu v době zákazu řízení, a také s ohledem na jeho extrémně nebezpečné ujíždění jej policisté kromě maření výkonu úředního rozhodnutí podezřívají i ze spáchání trestného činu obecného ohrožení,“ uvedl Chaloupka.
Policisté kvůli dalšímu vyšetřování hledají svědky, kteří se mají přihlásit na lince 158. Podle Chaloupky by se na lince měli přihlásit zejména řidiči a další lidé, které útěkář ohrozil. Policie potřebuje i záběry z kamer.