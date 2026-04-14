Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii

Policisté v brněnských Dolních Heršpicích zkraje dubna pronásledovali zdrogovaného řidiče se zákazem řízení, který při svém úprku naboural čtyři další auta a jednomu dokonce urazil kolo. Uprchlíka zadrželi a nyní kvůli dalšímu vyšetřování hledají svědky incidentu.

Řidič černého audi, který zákaz řízení neporušil poprvé, se do honičky s policejní hlídkou pustil 1. dubna. Zběsilými manévry ohrožoval ostatní účastníky provozu, postupně naboural do čtyř aut, která míjel, a jednomu z nich dokonce urazil kolo. To padlo do cesty pronásledující hlídce a po nárazu ji na chvíli zpomalilo.

Svou jízdu řidič zakončil ve firemním areálu, odkud pokračoval v úprku po svých. Policisté však muže po několika metrech dostihli a zadrželi.

„Ujíždějící přiznal, že před jízdou užil drogy a odmítl se podrobit testu na přítomnost omamných a psychotropních látek,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.

Motorkář ujížděl policii, pak ho našli v rybníce. Zemřel v nemocnici

Muž skončil ve vazbě a auto ve střeženém skladu. „Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeho první jízdu v době zákazu řízení, a také s ohledem na jeho extrémně nebezpečné ujíždění jej policisté kromě maření výkonu úředního rozhodnutí podezřívají i ze spáchání trestného činu obecného ohrožení,“ uvedl Chaloupka.

Policisté kvůli dalšímu vyšetřování hledají svědky, kteří se mají přihlásit na lince 158. Podle Chaloupky by se na lince měli přihlásit zejména řidiči a další lidé, které útěkář ohrozil. Policie potřebuje i záběry z kamer.

Kráter v centru Brna mizí. Místo něj vyroste bytový komplex za miliardy

Vizualizace nově budovaného komplexu Veveří ve stejnojmenné brněnské ulici

Dlouho zanedbaná proluka v centru Brna mizí před očima. Místo bývalého Albertu a nevzhledné rozpadající se zdi vyroste rezidenční komplex se stovkami bytů, obchody i službami. Projekt za miliardy...

Účelová likvidace rodiny, tvrdí majitel o demolici černé stavby, již bránil na střeše

Premium
Rodina Sklenářových se v pondělí 13. dubna 2026 loučila se svým domem v...

Místnosti jsou téměř prázdné, na podlaze leží jen několik krabic a venku na terase je seskládaný kuchyňský nábytek. I ten ale za pár hodin zmizí. Je pondělní dopoledne a rodina Sklenářových...

KVÍZ: Co víte o víně?

Zavedení daně na tiché víno by ochránilo tuzemské vinaře před záplavou levného...

Každý Čech vypije za rok průměrně 20 litrů vína. Přestože evropského průměru kolem 36 litrů místní spotřebitelé zdaleka nedosahují, tuzemské vinařství má dlouhou tradici a na svá vína a vinařskou...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Premium
Toxikoložka Klára Hilscherová varuje před chemickými látkami, které se...

Co mají společného sáček na na popcorn a křeslo po babičce? Mohou v sobě skrývat látky, které jsou spojovány s řadou onemocnění, od neplodnosti po rakovinu. Takzvané endokrinní disruptory, které se...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:41

Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se

Zaplněná brněnská hala sleduje souboj domácích volejbalistů s Libercem.

Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí...

14. dubna 2026  15:04

Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla

Eliška Hamzová na tréninku českých basketbalistek

Když se Romana Hamzová v roce 2000 dostala z brněnských Žabin do americké WNBA, psal se výjimečný basketbalový příběh. Byla teprve druhou Češkou, která si zahrála tuhle elitní soutěž. O více než...

14. dubna 2026

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

14. dubna 2026  13:27

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:50,  aktualizováno  12:57

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:25

Srážka autobusu a dalších aut na dálnici D2 u Rebešovic si vyžádala dva zraněné

Při srážce dvou autobusů, z nichž jeden patří společnosti Flixbus, na dálnici...

Na pátém kilometru dálnice D2 ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě autobusu a několika dalších vozidel. Ke srážce došlo okolo 18:20 a na místě jsou dvě lehce zraněné osoby. Provoz na komunikaci...

13. dubna 2026  19:31

Grolich a Rakušan odstartovali kampaň lidovců a Starostů, prozatím v Brně

Předseda STAN Vít Rakušan a Jan Grolich z KDU-ČSL (13. dubna 2026)

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan a velký favorit na nového šéfa KDU-ČSL Jan Grolich zahájili společnou letošní kampaň obou stran. Zatím jde tedy o komunální volby v Brně. Teprve se uvidí, jestli bok...

13. dubna 2026  16:48

